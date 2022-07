De koers van Samsung staat historisch laag, ondanks de goede voorlopige cijfers en de heel solide balans van het Zuid-Koreaanse conglomeraat.

In de elektronicasector is Samsung Electronics een naam als een klok. Dat het bedrijf zou uitgroeien tot de grootste producent van geheugenchips en smartphones ter wereld en tot een van de grootste ondernemingen in Azië, had niemand durven denken toen het bedrijf in 1938 begon als kruidenier. Halfgeleiders en smartphones zorgen samen voor iets meer dan 70 procent van de omzet en 85 procent van de bedrijfswinst (ebit). Toch ligt het aandeel van het Zuid-Koreaanse conglomeraat niet in de bovenste lade bij beleggers, zelfs niet nadat de 53-jarige Lee Jae-Yong, de oudste kleinzoon van de stichter, begin december het 'nieuwe Samsung' heeft gelanceerd. Hij voegde de mobiele en de consumentendivisie samen tot één divisie, naast de chipdivisie. Het samensmelten van beide afdelingen moet er onder meer voor zorgen dat er sneller nieuwe gadgets en applicaties uit de consumentendivisie in nieuwe versies van smartphones worden geïntegreerd, en omgekeerd, dat technologie voor het Galaxy-ecosysteem wordt omgezet in elektronicaproducten. Maar de herstructurering en de managementwissels moeten ook de wil tonen dat het concern echt streeft naar verandering en sterkere operationele prestaties, om beter te kunnen concurreren met het veel rendabelere Apple. 2021 was een geweldig jaar voor de chipdivisie, met voorlopige groeicijfers van 36 en 22 procent voor DRAM- en NAND-halfgeleiders. Samsung is goed voor ruim een derde van de wereldwijde productie van die chips. De smartphones deden het minder goed. De grote groei is al enkele jaren uit die branche verdwenen, en bij Samsung was de achteruitgang in 2021 nog groter dan het gemiddelde. De vouwbare smartphones Galaxy Z Fold 3 en Flip 3 zijn te veel een nicheproduct om de cijfers te redden. Over 2022 is er beter nieuws. Samsung is de eerste techgigant die met voorlopige cijfers inzicht gaf in zijn tweede kwartaal. Daaruit bleek dat de verkoop veel beter was dan de markt had verwacht. Net als in het eerste kwartaal komt de omzet uit in de buurt van 77 miljard Koreaanse won. In het vorige kwartaal was dat 77,78 miljard won, maar in vergelijking met hetzelfde kwartaal van vorig jaar is er een vooruitgang van 21 procent (toen 63,67 miljard won). Ook de bedrijfswinst (ebit) van 14 miljard won komt aardig in de buurt van de 14,12 miljard won van het voorgaande kwartaal en ligt bijna 11 procent boven de 12,57 miljard won bedrijfswinst in het tweede kwartaal van 2021. De inflatie heeft een impact op de marges, maar verergerde dus niet of nauwelijks in het tweede kwartaal tegenover het eerste kwartaal.Die hoopgevende cijfers zorgden voor een algemeen herstel in de chipsector, waardoor de beurswaarde van die bedrijven met 30 miljard dollar herstelde. Samsung weerstond dus ook goed aan de omvangrijke lockdown in China. China is de grootste markt voor Samsung, met 21 procent van de groepsomzet. De positieve reactie op de voorlopige kwartaalcijfers lijkt ons volkomen logisch. Samsung kan vandaag worden gekocht tegen minder dan 3 keer de verwachte verhouding tussen de ondernemingswaarde (ev) en de bedrijfskasstroom (ebitda), slechts 1,1 keer de boekwaarde en tegen 9 keer de verwachte winst voor 2022. Dat is bijzonder laag, ook historisch bekeken. Bovendien heeft Samsung een heel solide balans met een nettokaspositie. We houden het aandeel dan ook in de voorbeeldportefeuille en sluiten een verhoging van onze positie niet uit als stevige herstelkandidaat. Advies: koopwaardigRisico: laagRating: 1A Koers: 1119 dollarTicker: SMSN LIISIN-code: US7960508882Markt: London Stock ExchangeBeurskapitalisatie: 267,21 miljard dollarK/w 2021: 11,5Verwachte k/w 2022: 9Koersverschil 12 maanden: -36%Koersverschil sinds jaarbegin: -32%Dividendrendement: 2,5%