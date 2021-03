Het structurele groeiverhaal in Azië en de consistente stevige aandeelhoudersvergoeding wettigen een hogere waardering.

De jaarcijfers van de Belgische verzekeraar Ageas lagen in lijn met de verwachtingen. De nettowinst steeg in het vierde kwartaal naar 147 miljoen (+44%), nipt boven de consensusverwachting van 144 miljoen. Op jaarbasis was er een recordnettowinst van 1,14 miljard euro (+16%), dankzij een positief effect op de algemene rekening van 243 miljoen euro tegenover 2019. Dat was vooral een gevolg van de meerwaarde van 332 miljoen euro op de terugkoop van achtergestelde kapitaaleffecten (FRESH). Ageas haalde in 2020 vijf van de zes beoogde doelstellingen van zijn strategische plan Connect 21. De verhouding tussen de kosten en de netto verdiende premies (combined-ratio) daalde vorig jaar van 95 procent in 2019 naar een zeer lage 91,3 procent (95% in het vierde kwartaal), ruim beter dan het doel van 96 procent. Door de coronapandemie waren er minder schadegevallen bij de niet-levensverzekeringen. De nettowinst klom er in het vierde kwartaal met 33 procent, naar 79,5 miljoen euro, en op jaarbasis met 49 procent, tot 390,6 miljoen. Daartegenover staat een daling van de nettowinst bij de levensverzekeringen naar 569,5 miljoen euro (-32%). De marge op producten met een gegarandeerde rente (tak-21) steeg van 88 naar 90 basispunten. Het doel was 85 à 95 basispunten. De marge op Unit-linked producten (tak-23) steeg naar 29 basispunten, tegenover 28 in 2019 en 25 in 2018, maar bleef nipt onder het doel van 30 à 40 basispunten. Net zoals in 2020 betaalt Ageas een brutodividend van 2,65 euro per aandeel. Dat brengt de pay-outratio naar 56 procent (doel: minstens 50%) van de recurrente nettowinst (zonder eenmalige elementen). De winst per aandeel steeg sinds 2018 jaarlijks met 22 procent (doel: 5 tot 7%). De solvabiliteit (Solvency II-ratio) is gezakt van 217 naar 193 procent, maar blijft ruim boven het minimum van 175 procent. Voor nieuws over een nieuw inkoopprogramma van eigen aandelen is het allicht wachten op het halfjaarrapport in augustus. Vorige zomer startte Ageas voor het eerst in tien jaar geen nieuw inkoopprogramma op. Dat kon niet door kapitaalbeschermende maatregelen naar aanleiding van de coronacrisis, die de Europese raad voor systeemrisico (ESRB) en de Nationale Bank van België oplegden. Voor 2021 mikt Ageas op 900 miljoen euro nettowinst, midden in de vooropgestelde vork van 850 à 950 miljoen. Ageas kondigde net voor de jaarrapportering aan dat het voor omgerekend 142 miljoen euro in cash een belang van 40 procent neemt in AvivaSA, de vijfde grootste pensioen- en levensverzekeraar in Turkije. Die prijs komt overeen met 8,6 keer de nettowinst van 2020, zeker niet te duur voor een bedrijf dat sinds 2016 jaarlijks gemiddeld 34 procent meer winst boekt. Ageas heeft ook al sinds 2011 een belang van 30 procent in de schadeverzekeraar AKSigorta. In het najaar betaalde het 56,4 miljoen euro in cash om zijn belang in de Indiase levensverzekeraar IFLIC op te krikken tot 49 procent, en tekende Ageas voor 336 miljoen euro in op een kapitaalverhoging van de toonaangevende Chinese herverzekeraar Taiping Reinsurance, een dochter van partner China Taiping Insurance Holdings.ConclusieHet aandeel van Ageas is sterk gestart in 2021. We verwachten later dit jaar een nieuw inkoopprogramma van eigen aandelen, en kijken uit naar het nieuwe strategische plan. De waardering blijft aantrekkelijk, tegen iets meer dan 10 keer de verwachte winst 2021 en 0,8 keer de boekwaarde. Het structurele groeiverhaal in Azië en de consistente stevige aandeelhoudersvergoeding wettigen een hogere waardering. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 48,83 euroTicker: AGSN BBISIN-code: BE0974264930Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 9,37 miljard euroK/w 2020: 8Verwachte k/w 2021: 10Koersverschil 12 maanden: +10%Koersverschil sinds jaarbegin: +18%Dividendrendement: 5,4%