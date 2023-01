De jongste operationele update van de producent van profielen voor ramen en deuren dateert van midden augustus. In de eerste helft van 2022 viel de omzetevolutie goed mee, maar er stond ernstige druk op de marges. Maar vooral de voorzichtigheid over de rest van het jaar zette de koers van het aandeel onder druk. Topman Bruno Humblet gaf aan dat de activiteit in de zomer was vertraagd en dat er dus reserves waren voor de rest van het jaar. De ko...

De jongste operationele update van de producent van profielen voor ramen en deuren dateert van midden augustus. In de eerste helft van 2022 viel de omzetevolutie goed mee, maar er stond ernstige druk op de marges. Maar vooral de voorzichtigheid over de rest van het jaar zette de koers van het aandeel onder druk. Topman Bruno Humblet gaf aan dat de activiteit in de zomer was vertraagd en dat er dus reserves waren voor de rest van het jaar. De koers dook van 2,5 naar minder dan 2 euro.Of en in welke mate dat terecht was, weten we op 1 maart, wanneer Deceuninck zijn jaarcijfers bekendmaakt. We weten wel al dat in het najaar heel wat toplui, onder wie Humblet en de referentie-aandeelhouder en voorzitter Francis Van Eeckhout, in het najaar gretig aandelen bij kochten, waardoor de koers weer in de buurt van 2,50 euro zit. Zonder rekening te houden met de boekhoudregels voor hyperinflatie (IAS29), waarmee Deceuninck te maken krijgt in Turkije, steeg de omzet in de eerste jaarhelft met 21,0 procent tot 488,7 miljoen euro. Dat was 4,4 procent beter dan de analistenverwachting van 468,2 miljoen. De aangepaste bedrijfskasstroom (ebitda) ging slechts 11,2 procent hoger, van 51,0 naar 56,8 miljoen euro. Daardoor zakte de ebitda-marge (bedrijfskasstroom/omzet) van 12,6 procent in de eerste zes maanden van 2021 naar 11,6 procent voor de periode januari-juni 2022. De nettowinst viel met 11,4 procent terug, van 20,6 naar 18,2 miljoen euro. Dat heeft te maken met de beslissing van de West-Vlaamse onderneming de activiteiten in Rusland op nul te zetten in de boekhouding, ondanks het feit dat ze wel doorgaan. Per aandeel zijn we gezakt van 0,15 naar 0,12 euro voor IAS29.ConclusieRecessie versus de EU Green Deal, wat momenteel het zwaarst weegt, weten we begin maart. Tegen 1,1 keer de boekwaarde en een verwachte verhouding ev (ondernemingswaarde)/ebitda (bedrijfskasstroom) van maximaal 5 voor 2022 en 2023 is het aandeel erg ondergewaardeerd.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1B Koers: 2,62 euroTicker: DECB BBISIN-code: BE0003789063Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 362,8 miljoen euroK/w 2021: 17,5 Verwachte k/w 2022: 13Koersverschil 12 maanden: -24%Koersverschil sinds jaarbegin: +7%Dividendrendement: 2,3%