Het zijn beroerde tijden voor Compagnie des Alpes. Dat blijkt nog maar eens uit de resultaten over het eerste halfjaar van het boekjaar 2020-2021 tot 30 september. De impact van de covid-19-pandemie is gigantisch. Compagnie des Alpes is het wereldwijde nummer één als de eigenaar van elf skigebieden in de Franse Alpen, met bekende namen zoals Tignes, La Plagne en Val d'Isère. In de periode van oktober tot maart realiseerden de skigebieden door de lockdownmaatregelen slechts 2,5 miljoen euro omzet. Dat is liefst 99,3 procent minder dan de 350,2 miljoen euro in dezelfde periode van het boekjaar 2019-2020. Dat was al bijna 19 procent minder dan in het boekjaar 2018-2019. Tot net voor de eerste lockdownmaatregelen in maart boekten de skigebieden nog een omzetstijging met 2,5 procent. De tweede hoofdactiviteit is het uitbaten van dertien pretparken, waarvan vier in België - Walibi, Aqualibi, Bellewaerde en Bellewaerde Aquapark -, zes in Frankrijk en telkens een in Zwitserland, Oostenrijk en Canada. Daarin is Compagnie des Alpes het nummer vier in Europa, met in de eerste jaarhelft van het boekjaar 2019-2020 een omzet van 103,2 miljoen euro. Daar staat voor de periode oktober 2020 tot maart 2021 slechts een omzet van 27,6 miljoen euro tegenover, een afname van 73,3 procent. Inclusief de derde kleinere activiteitenpoot, met vooral het reisbureau Travelfactory en de adviesdiensten voor het bouwen van pretparken, maakte de groepsomzet in het voorbije halfjaar een duik van 93,3 procent tot amper 31,5 miljoen euro (was 470,5 miljoen euro). In die extreme omstandigheden wordt het resultaat met rode inkt geschreven. Het bedrijfsresultaat of de ebit dook van 74,5 miljoen euro naar -137,7 miljoen euro. Het nettoresultaat implodeerde van 47,7 miljoen euro naar -122,6 miljoen euro. De Franse overheid is voor 83 miljoen euro tussenbeide gekomen voor het gesloten houden van skipistes. Anders zou Compagnie des Alpes nog dieper in het rood zijn gedoken. De liquiditeitspositie stond op 31 maart op 416,4 miljoen euro (514 miljoen euro op 31 december). Eind maart 2021 was de netto financiële schuld opgelopen tot 979,9 miljoen euro versus 577,9 miljoen euro twaalf maanden voordien. Zonder IFRS-16 (leasingcontracten) was er een toename van 465,3 naar 807,0 miljoen euro. Als we weten dat in het laatste jaar voor de covid-19-pandemie een ebitda van 237 miljoen euro werd gedraaid, dan groeit het besef dat de financiële positie het best wordt versterkt. Compagnie des Alpes pakt dan ook uit met een stevige kapitaalverhoging van 231 miljoen euro met een voorkeurrecht voor de bestaande aandeelhouders. Die kunnen intekenen op nieuwe aandelen tegen 9,40 euro per aandeel. Het gaat om één nieuw aandeel per bestaand aandeel. De operatie zal lopen van 14 tot en met 23 juni. Opmerkelijk daarbij is dat Alychlo, de holding van Marc Coucke, van de kapitaalverhoging gebruikmaakt om enkele procenten van Compagnie des Alpes in handen te krijgen. De holding had al 50.000 aandelen (0,2%) van de vrijetijdsspeler en koopt nu 1 miljoen inschrijfrechten (met 20% korting) over van Sofival, een van de referentieaandeelhouders van Compagnie des Alpes. Alychlo blijft zijn posities in de vrijetijdssector uitbreiden. ConclusieStilaan komt een einde aan een bijzonder moeilijke periode voor de groep. De aangekondigde kapitaaloperatie moet die periode afronden. We gaan aan de operatie deelnemen en dus 100 aandelen bijkopen. Het aandeel blijft deel uitmaken van de voorbeeldportefeuille. Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1C Koers: 21,50 euroMarkt: ParijsTicker: CDA FPBeurskapitalisatie: 526,75 miljoen euroK,/w 2020: -Verwachte k/w 2021: -Koersverschil 12 maanden: -1%Koersverschil sinds jaarbegin: +13%Dividendrendement: -