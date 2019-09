De resultaten van Vestas zitten nog gekneld tussen stabiele verkoopprijzen en stijgende kosten, ook al wordt de impact op de marges gedempt door de lucratieve onderhoudscontracten.

Vestas heeft het moeilijk de stijgende vraag naar windturbines om te zetten in klinkende munt. In het tweede kwartaal verscheept het bedrijf voor 3,4 GW aan windturbinecapaciteit, terwijl voor 5,7 GW aan bestellingen binnenkwamen. Het orderboek is gestegen tot 31 miljard euro, wat de positie van Vestas als sectorleider onderstreept. Dat zijn records, maar de aandeelhouders van het Deense bedrijf worden daar voorlopig niet beter van. De omzet daalde met 6 procent en de bedrijfswinst kromp zelfs met ruim 50 procent in het tweede kwartaal. Die cijfers wijzen op een fikse daling van de marges. De bedrijfswinstmarge zakte van 11,5 naar 6 procent. Dat is een stevige streep door de rekening.

...