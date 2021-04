Intel heeft al eerder een foundry-strategie uitgetest, en kampt bovendien geregeld met capaciteitsproblemen.

Met Pat Helsinger kwam in februari een nieuwe topman aan het roer. Het technologiebedrijf beschikt over een verticaal bedrijfsmodel waarbij het de meeste halfgeleiders die worden ontworpen zelf produceert. Bij de grote namen in de sector heeft enkel Samsung een gelijkaardig profiel. De meeste andere zijn 'fabless' (zonder eigen fabrieken) en besteden hun productie uit. Na de publicatie van de meest recente kwartaalcijfers had Intel een strategiewijziging aangekondigd. Velen dachten dat ook Intel fabless zou worden, maar het tegendeel bleek waar. De CEO liet weten dat Intel zich voortaan op de foundry-markt zal richten door zelf halfgeleiders te produceren in onderaanneming van fablessproducenten. De nieuwe afdeling Intel Foundry Services zal moeten concurreren met onder meer de marktleider TSMC om klanten als AMD, Apple, Nvidia en Qualcomm binnen te halen. Dat is een verrassende strategie omdat Intel al eerder zonder succes een foundry-strategie uittestte en regelmatig met capaciteitsproblemen kampt. De bouw van twee nieuwe fabrieken in Arizona, een investering van 20 miljard dollar, moet tegen 2023 voldoende productiecapaciteit garanderen. De beslissing van Intel komt er op een moment dat er een globale schaarste is aan halfgeleiders. Momenteel komt 80 procent van alle geproduceerde chips uit Azië en 15 procent uit de Verenigde Staten. Intel mikt vooral op klanten uit Europa en Noord-Amerika om een hoger marktaandeel te bekomen. Maar de halfgeleiderindustrie is cyclisch, waarbij schaarste en overaanbod elkaar afwisselen. Dat is niet het enige probleem van Intel. Diens x86-chiparchitectuur komt in de verdrukking ten voordele van de ARM-architectuur. ARM zwaait de plak in het segment van energiezuinige chips voor draagbare toestellen. Vanaf eind volgend jaar zullen alle producten van Apple met ARM zijn uitgerust. Twee jaar geleden was Apple de vierde grootste klant van Intel met een aandeel van 8 procent in de omzet. Dat zal in 2023 terugvallen naar minder dan 1 procent. Bovendien maakt de ARM-architectuur ook ingang in de serverchips voor het datacentersegment. Intel zag de omzet vorig boekjaar met 8 procent stijgen naar 77,9 miljard dollar. De nettowinst daalde met 1 procent naar 20,9 miljard dollar. Dat komt door een toename van de belastingfactuur, hogere investeringen en lagere gemiddelde verkoopprijzen. Dit jaar zal de groepsomzet met 8 procent afnemen naar 72 miljard dollar, onder meer door de verkoop van de geheugenchipafdeling. Intel realiseerde in 2020 een vrije kasstroom van 21 miljard dollar, maar besteedde vorig boekjaar 14,3 miljard dollar aan de inkoop van eigen aandelen. Dit jaar wordt het kwartaaldividend met 5 procent opgetrokken naar 0,3475 dollar per aandeel. Eind 2020 bedroeg de nettogroepsschuld 13 miljard dollar. Voor 2021 wordt op een lagere vrije kasstroom van 10 miljard dollar gerekend. Gezien de bijkomende uitgaven zal de nettoschuld verder toenemen. ConclusieDe nieuwe strategie van Intel roept veel vragen op. Intel lijkt tegen bijna 14 keer de verwachte winst en 3,6 keer de verwachte omzet niet duur, maar dat is schijn. De concurrentie is duurder, maar de omzet van Intel zal dit jaar krimpen terwijl ook de winstmarge onder druk staat. Er is op korte termijn geen beterschap in zicht en daarom nemen we een afwachtende houding aan. Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 63,77 dollarTicker: INTC USISIN-code: US4581401001Markt: NasdaqBeurskapitalisatie: 259 miljard dollarK/w 2020: 13Verwachte k/w 2021: 13,5Koersverschil 12 maanden: +25%Koersverschil sinds jaarbegin: +28%Dividendrendement: 2,1%