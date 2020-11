Al vier kwartalen op rij verbetert de operationele marge van Ontex. Er is dus gerechtvaardigde hoop dat het ergste leed voor de aandeelhouders geleden is.

Het management van Ontex erkent dat er werk aan de winkel is. Bij de publicatie van de halfjaarcijfers werd bekendgemaakt dat topman Charles Bouaziz vertrekt. Hij stond sinds 2012 aan het hoofd stond van de toonaangevende producent van persoonlijke hygiëne oplossingen voor baby's (luiers), vrouwen (tampons) en senioren (incontinentieproducten). Oudgediende Thierry Navarre nam over als CEO ad interim.

...

Het management van Ontex erkent dat er werk aan de winkel is. Bij de publicatie van de halfjaarcijfers werd bekendgemaakt dat topman Charles Bouaziz vertrekt. Hij stond sinds 2012 aan het hoofd stond van de toonaangevende producent van persoonlijke hygiëne oplossingen voor baby's (luiers), vrouwen (tampons) en senioren (incontinentieproducten). Oudgediende Thierry Navarre nam over als CEO ad interim. De raad van de bestuur staat onder druk na het afwijzen van het opportunistische overnamebod van de Franse private-equityspeler PAI Partners (onder andere hoofdaandeelhouder van AS Adventure en Hunkemöller). Tegenwoordig staat de koers nog 60 procent lager dan die biedprijs. Onder meer het hefboomfonds ENA en de Franse vermogensbeheerder CIAM pikken dat niet langer. Er is een strategisch comité boven de doopvont gehouden dat zonder taboes alle activiteiten onder de loep moet nemen en een nieuwe strategie moet uitstippelen voor de toekomst. Het Transform to Grow-plan moet worden geïntensifieerd en er zal 11 miljoen euro op jaarbasis op de kosten worden bespaard. Dat alles moet leiden tot een terugkeur naar een duurzame omzet- en winstgroei.Die was er niet in het periode van juli tot en met september. De vergelijkbare omzet ging er in het derde kwartaal met 4,6 procent op achteruit tot 548,2 miljoen euro (574,4 miljoen euro in het derde kwartaal van 2019). Op basis van de gerapporteerde omzet is er bij de Oost-Vlaamse groep een achteruitgang met zelfs 11,6 procent tot 507,9 miljoen euro. Dat cijfer ligt in lijn met de gemiddelde analistenverwachting van 508,7 miljoen euro. Daar zit 43 miljoen euro aan omzetverlies bij van negatieve wisselkoersschommelingen. Over de eerste negen maanden van het jaar bleef de daling van de vergelijkbare omzet beperkt tot -2,9 procent en in termen van de gerapporteerde omzet zitten we aan een afname van 7,5 procent (van 1,689 naar 1,561 miljard euro). Voor het vierde kwartaal op rij zien we wel een verbetering in de winstmarge. Er is een groot verschil in de rebitda (bedrijfskasstroom uit gewone bedrijfsactiviteiten) gerapporteerd. Tegen constante wisselkoersen nam die met liefst 20,7 procent toe in het tweede kwartaal (van 61,4 naar 74,1 miljoen euro). Dat is een stijging van de rebitda-marge (rebitda/omzet) van 10,7 naar 13,4 procent. Als we rekening houden met wisselkoersschommelingen, zitten we met een verlies van 6,9 procent (van 61,4 naar 57,1 miljoen euro versus een analistenconsensus van 54,8 miljoen euro). Dat houdt een stijging van de rebitda-marge van 10,7 procent naar 11,3 procent in. Na negen maanden is er ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar een toename van de rebitda-marge van 10,2 naar 11,7 procent, en zelfs naar 14,1 procent als we geen rekening houden met de wisselkoerseffecten. De nettoschuld bedroeg eind september 877,6 miljoen euro. Dat is een schuldgraad (netto financiële schuld/rebitda) van 3,43 keer. Er komt geen dividend over het boekjaar 2020. ConclusieAl vier kwartalen op rij verbetert de operationele marge. Er is dus gerechtvaardigde hoop dat het ergste leed voor de aandeelhouders geleden is. De schuldgraad is hoog, maar neemt wat af in het crisisjaar 2020. Er moet nu wel vaart worden gemaakt met de aanstelling van een nieuwe CEO. Tegen 0,7 keer de boekwaarde en 6,5 keer de verwachte verhouding ondernemingswaarde (ev) versus bedrijfskasstroom (ebitda) vinden we het aandeel spotgoedkoop en een van de meest kansrijke turnaroundverhalen op Euronext Brussel. We bekijken een opname in de voorbeeldportefeuille. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 9,60 euroTicker: ONTEX BBISIN-code: BE0974276082Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 976 miljoen euroK/w 2019: 13,5Verwachte k/w 2020: 9,5Koersverschil 12 maanden: -13%Koersverschil sinds jaarbegin: -36%Dividendrendement: -