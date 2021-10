Gecombineerd vormt de fusiegroep een volwaardig alternatief voor Barrick en Newmont.

De geplande fusie tussen de twee Canadese groepen Agnico-Eagle Mines (AEM) en Kirkland Lake Gold zal de derde grootste gouddelver ter wereld creëren, indien de aandeelhouders en de mededingingsautoriteiten hun fiat geven. De aandeelhouders van Kirkland Lake krijgen per aandeel 0,7935 aandelen van het nieuwe AEM, zijn de raden van bestuur overeengekomen. AEM heeft de voorbije jaren tegen de trend in zwaar geïnvesteerd in nieuwe productiecapaciteit, en opende nieuwe mijnen. De groep heeft nu negen operationele mijnen in Canada, Finland en Mexico. De output stijgt volgend jaar naar 2,1 miljoen troy ounce, tegenover 1,74 miljoen vorig jaar. De gemiddelde productiekosten schommelen rond 1000 dollar per troy ounce, wat tegen de huidige goudprijs een comfortabele winstmarge oplevert. Toch wist het aandeel daar nog niet van te profiteren. AEM heeft een nettoschuld van 1,3 miljard dollar.Kirkland Lake is een van de meest aantrekkelijke prooien in de sector. Dankzij de Fosterville-mijn in Australië is de output van de groep in vier jaar ruim verviervoudigd, naar bijna 1,4 miljoen troy ounce. Fosterville haalde vorig jaar een piekproductie van 640.000 troy ounce tegen een extreem lage productiekostprijs van 325 dollar. Maar de output van de mijn zal de komende jaren afnemen, terwijl de kosten zullen stijgen. Fosterville is afhankelijk van nieuw exploratiesucces om de hoge grades op peil te houden. Dat wordt deels gecompenseerd door de Macassa-mijn in Canada, met een productie van 240.000 troy ounce dit jaar. Dankzij een nieuwe mijnschacht moet de output oplopen naar 310.000 troy ounce volgend jaar en 412.000 in 2023. Tegelijk zullen de productiekosten met een vijfde dalen naar minder dan 600 dollar. Macassa beschikt ook nog over een groot exploratiepotentieel. Detour Lake is de derde mijn van de groep. Dankzij exploratiesucces zal de output er tegen 2025 oplopen naar 800.000 troy ounce, terwijl de kosten zullen afnemen. De gemiddelde productiekostprijs van de mijnen van Kirkland Lake bedraagt zo'n 800 dollar. Daarmee is het van alle goudmajors (output hoger dan 1 miljoen troy ounce) de meest efficiënte producent. Kirkland heeft echter geen pijplijn aan ontwikkelingsprojecten. De groei moet dus van de bestaande mijnen komen. De productiegroei blijft dit en volgend jaar dan ook beperkt. Door de positieve vrije kasstromen zal de nettokaspositie eind dit jaar de 1 miljard dollar benaderen. Een pijplijn is er wel bij AEM, met onder meer Hammond Reef en Upper Beaver. Die komen boven op geplande productiestijgingen bij Hope Bay, Meliadine en Kittila. De fusiegroep zal volgend jaar over twaalf operationele mijnen beschikken. Drie kwart van de productie zal in Canada gebeuren, waar zich ook 85 procent van de reserves bevindt. Met 54 miljoen troy ounce reserves moet de fusiegroep enkel Barrick en Newmont laten voorgaan.ConclusieEen deel van de aandeelhouders van Kirkland Lake voelt zich tekortgedaan door de fusievoorwaarden. Gezien de recente gunstige evoluties en het feit dat het aandeel bijna de helft goedkoper is, is dat niet geheel onterecht. Uit strategisch oogpunt houdt de fusie wel steek. De activa van Kirkland Lake verlagen de kosten, terwijl die van AEM voor groei zullen zorgen. Gecombineerd vormt de fusiegroep een volwaardig alternatief voor Barrick en Newmont. Voor de lange termijn is het fusie-aandeel een koopje, maar op de korte termijn blijft het wachten op de timing van de tapering.Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 52,45 dollarTicker: AEM USISIN-code: CA0084741085Markt: New York Stock ExchangeBeurskapitalisatie: 12,8 miljard dollarK/w 2020: 17Verwachte k/w 2021: 17Koersverschil 12 maanden: -33%Koersverschil sinds jaarbegin: -30%Dividendrendement: 2,4 %