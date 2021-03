De strategische heroriëntatie krijgt steeds meer en meer vorm. De afdeling Slaapcomfort werd officieel in de etalage gezet.

Recticel zag in de tweede jaarhelft een sterke klim na een moeilijk eerste halfjaar met een daling van de omzet met 17,5 procent. De schuimrubberproducent eindigde het coronajaar 2020 met een omzetverlies van 5,7 procent, van 878,5 naar 828,8 miljoen euro. Dat is 3,3 procent beter dan de gemiddelde analistenverwachting van 802,1 miljoen euro. Vooral de afdeling Isolatie (jaaromzet 233,2 miljoen euro) scoorde 6,9 procent beter dan de analistenconsensus. Ook de aangepaste bedrijfskasstroom (ebitda) verraste in positieve zin met 58,8 miljoen euro tegenover een analistenconsensus van 56,3 miljoen euro (4,4% beter). Dat cijfers lag wel 16,9 procent lager dan de 70,7 miljoen euro van 2019. Vooral in de divisie Slaapcomfort zagen we een positieve afwijking van bijna 20 procent zagen boven de gemiddelde analistenverwachting. Door de uitzonderlijke meerwaarden op verkoop was er een nettowinst van 1,13 euro per aandeel, terwijl de netto financiële schuld, inclusief leaseverplichtingen, een duik maakte tot 4,6 miljoen euro. Er komt een verhoging van het dividend van 24 tot 26 eurocent bruto per aandeel. De bedrijfsleiding gaat uit van een substantieel hogere omzet en een 30 procent hogere aangepaste bedrijfskasstroom (ebitda) voor 2021. Voor de schuimrubberproducent was 2020 niet alleen het jaar van de covid-19-pandemie, maar ook het jaar van de strategische herpositionering. De bal ging eerst aan het rollen met de niet meer verwachte verkoop van de Automotive Interiors-afdeling aan de Duitse private-equityspeler Admetosen het resterende 50 procentbelang in de joint-venture Eurofoam aan de Duitse partner Greiner. Dat leverde samen een netto-opbrengst van 210 miljoen euro op (meerwaarde van 85 miljoen euro). Dat maakte Recticel zowat schuldenvrij. Recticel verraste met de overname van de FoamPartner-activiteiten van de Zwitserse Conzetta-groep. Dat is de grootste overname in de geschiedenis van het bedrijf, met een prijskaartje van 270 miljoen Zwitserse frank of 250 miljoen euro. De aankoop is een versterking van de afdeling Soepelschuim, waar Eurofoam een onderdeel van was. FoamPartner is gespecialiseerd in technische schuimen in de markten mobiliteit, industriële specialiteiten, verzorging en huishouden. De Zwitsers halen een derde van de omzet buiten Europa, wat beduidend hoger is dan Recticel zelf. Zelfs los van de beoogde synergie-effecten zal de overname dit jaar meteen bijdragen aan de groepsmarge omdat de marges bij FoamPartner boven die van Recticel liggen. Het nieuwe Recticel wordt dus geen pure isolatiespeler. Dat kon een logische, kansrijke ontwikkeling zijn, vooral in het kader van deGreen Deal van de Europese Unie, waarbij wordt ingezet op een renovatiegolf van gebouwen. Daarmee is het niet uitgesloten dat er nog overnames zullen volgen in Isolatie. Maar daarvoor zal eerst de derde afdeling, Slaapcomfort, de deur uit moeten. Bij de aankondiging van de jaarresultaten werd doe divisie officieel in de etalage gezet. ConclusieDe strategische heroriëntatie krijgt steeds meer en meer vorm. Recticel verraste door buiten de isolatieactiviteiten een grote overname te doen. De inlijving van de Zwitsers moet meehelpen aan de verhoging van de winstgevendheid en aan de herwaardering van het aandeel. Dat gebeurt volop. Tegen een verhouding van 6,5 keer de ondernemingswaarde (ev) ten opzichte van de verlaagde bedrijfskasstroom (ebitda) voor dit jaar blijft de waardering erg redelijk. Strategisch en financieel is eindelijk orde op zaken gezet. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 12,40 euroTicker: REC BBISIN-code: BE0003656676Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 691 miljoen euroK/w 2020: -Verwachte k/w 2021: 18Koersverschil 12 maanden: +164%Koersverschil sinds jaarbegin: +16%Dividendrendement: 2,1%