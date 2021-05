De omzetgroei en de hogere winstgevendheid zijn te danken aan een betere conjunctuur en de inspanningen van X-Fab om de efficiëntie te verhogen. Bij een deel van de groei gaat het om een tijdelijke inhaalbeweging.

Het aandeel X-Fab klom na de kwartaalcijfers voor het eerst in bijna drie jaar weer boven de grens van 8 euro. Tegen die prijs kwam het aandeel een jaar eerder naar de beurs. Dat toont aan hoe diep X-Fab vorig jaar was teruggevallen toen het onder 2 euro noteerde. X-Fab profiteert van een economisch herstel, vooral in de autosector, de industriële en medische sector.

...

Het aandeel X-Fab klom na de kwartaalcijfers voor het eerst in bijna drie jaar weer boven de grens van 8 euro. Tegen die prijs kwam het aandeel een jaar eerder naar de beurs. Dat toont aan hoe diep X-Fab vorig jaar was teruggevallen toen het onder 2 euro noteerde. X-Fab profiteert van een economisch herstel, vooral in de autosector, de industriële en medische sector.De groepsomzet klom tussen januari en maart met 22 procent op jaarbasis en 14 procent op kwartaalbasis naar 155,4 miljoen dollar, boven de eigen vooropgestelde vork (145 tot 152 miljoen) en boven de consensusverwachting (149 miljoen). X-Fab noteert in euro, maar rapporteert in dollar. Een derde van de omzet werd in euro gerealiseerd. Dat is ongeveer even veel als in het vierde kwartaal, maar meer dan de 25 procent een jaar eerder.De kernsegmenten van de groep groeiden samen met 29 procent naar 124,6 miljoen dollar, of 80 procent van de groepsomzet. De automobielafdeling groeide met 22 procent naar 83,5 miljoen dollar en staat in voor 54 procent van de groepsomzet. Het grootste deel daarvan komt van het zusterbedrijf Melexis. Het industriële segment kon met 46 procent de hoogste groei voorleggen, goed voor iets meer dan een vijfde van de groepsomzet. De medische divisie profiteert van het aanhoudende succes van het 'lab-on-chip'-gamma dat inspeelt op de hoge vraag naar snelle en betrouwbare diagnostische tests. De omzet van de afdeling groeide met een derde naar 8,7 miljoen dollar, maar staat nog altijd maar voor 5,6 procent van de omzet. Ook de consumentendivisie liet een groei met 3 procent optekenen naar 30,6 miljoen dollar. X-Fab heeft hoge vaste kosten, waardoor de winstgevendheid bij een lage capaciteitsbezetting heel laag of zelfs negatief is. De winstgevendheid schiet omhoog wanneer het productieapparaat volledig benut wordt. Dat was het voorbije kwartaal het geval. De onderliggende bedrijfswinst of ebitda verdubbelde naar 35,6 miljoen dollar tegenover een verwachte 30 miljoen. De ebitda-marge lag met 22,9 procent ook ver boven de vooropgestelde 16 tot 20 procent en de 16,6 procent van het vierde kwartaal. Netto bleef er 12,8 miljoen dollar over, of 0,1 dollar per aandeel. Er was een piek in het aantal nieuwe boekingen. De orders stegen naar een recordniveau van 210,9 miljoen dollar, 11 procent boven het vorige record van het vierde kwartaal en 42 procent meer dan een jaar eerder. Door het tekort aan halfgeleiders zijn de bestellingen van klanten groter dan gebruikelijk. Het is lastig in te schatten welk deel van de groei structureel is en welk deel tijdelijk. De omzetprognose voor het volledige boekjaar werd verhoogd van 560 tot 580 naar 610 tot 630 miljoen dollar. Dat komt overeen met een groei van bijna 30 procent. De ebitda-marge zal tussen 18 en 21 procent uitkomen, tegenover 12,7 procent vorig jaar. De cashpositie bedroeg op het einde van het eerste kwartaal 195,8 miljoen dollar. Inclusief schuld blijft er netto 130 miljoen dollar over. Op een dividend hoeven beleggers in dit cyclisch en vrij kapitaalintensief bedrijf op korte termijn niet te rekenen.ConclusieDe omzetgroei en de hogere winstgevendheid zijn te danken aan een betere conjunctuur en de inspanningen van X-Fab om de efficiëntie te verhogen. Bij een deel van de groei gaat het om een tijdelijke inhaalbeweging. De actuele groeivoeten extrapoleren zou dus niet juist zijn. De koersexplosie is relatief, want X-Fab noteert nog altijd maar op het niveau van de beursintroductie in 2017. Tegen bijna 2 keer de boekwaarde en meer dan 8 keer de verwachte ebitda is X-Fab correct gewaardeerd. Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 7,7 euroTicker: XFAB FPMarkt: Euronext ParijsISIN-code: BE0974310428Beurskapitalisatie: 1 miljard euroK/w 2020: 93Verwachte k/w 2021: 19Koersverschil 12 maanden: +155%Koersverschil sinds jaarbegin: +56%Dividendrendement: -