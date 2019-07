De impact van de lage suikerprijs blijft aanzienlijk in het lopende boekjaar. Analisten verwachten een minstens 30 procent hogere suikerprijs in 2020.

We zien geen verrassingen in de cijfers over het eerste kwartaal van het boekjaar 2019-2020 (afsluitdatum 29/2/2020) bij Südzucker. Dat zorgde bij de opening voor een negatieve koersreactie na de forse koerssprong van de voorbije maanden. Beleggers hadden duidelijk gehoopt op een verhoging van de jaarprognose, maar de schade viel wel mee. Heel wat analisten denken dat de suikerprijs de bodem heeft bereikt. Ze verwachten minstens 30 procent hogere suikerprijzen voor 2020.

...