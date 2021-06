Het suikersegment zou in het lopende boekjaar uit de rode cijfers komen.

De jaarresultaten voor het boekjaar 2020-2021 (afsluitdatum 28/2/2021) bij Südzucker kregen een negatieve koersreactie. Door de uitbraak van de covid-19-pandemie kwam de koers in maart 2020 fors onder druk en werden de dieptepunten van eind 2018 en begin 2019 opnieuw gehaald. Maar vooral in het najaar van vorig jaar herstelde de koers tussentijds. Door de pandemie zakte de suikerprijs in de loop van de maand april 2020 naar een nieuw dieptepunt om sindsdien weer te herstellen.

...

De jaarresultaten voor het boekjaar 2020-2021 (afsluitdatum 28/2/2021) bij Südzucker kregen een negatieve koersreactie. Door de uitbraak van de covid-19-pandemie kwam de koers in maart 2020 fors onder druk en werden de dieptepunten van eind 2018 en begin 2019 opnieuw gehaald. Maar vooral in het najaar van vorig jaar herstelde de koers tussentijds. Door de pandemie zakte de suikerprijs in de loop van de maand april 2020 naar een nieuw dieptepunt om sindsdien weer te herstellen. Over het boekjaar 2020-2021 realiseerde Südzucker een stabiele omzet (+0,1%) van 6,679 miljard. Ook de omzet in het suikersegment bleef ter plaatse trappelen (2,252 miljard euro, -0,2%). De hogere gemiddelde prijs werd gecompenseerd door minder beplante hectares door de lockdown en een iets lagere opbrengst dan het jaar voordien door de droge zomer. Südzucker blijft veruit de grootste suikerproducent van Europa (23 suikerfabrieken en 2 raffinaderijen), die sinds jaar en dag wordt gecontroleerd door een coöperatie van zowat 30.000 suikerbietentelers (59% van de aandelen). Het afgelopen decennium werd er gediversifieerd richting bio-ethanol via de beursgenoteerde dochter Crop Energies, een van de grootse spelers in Europa, fruitbereidingen en -concentraten (telkens nummer 1 in Europa) en specialiteiten (onder meer nummer 1 in Europa voor diepgevroren pizza). Die afdelingen wisten de hoge inkomsten van vorig boekjaar op peil te houden. Er is een einde gekomen aan de daling van de resultaten. Het boekjaar 2020-2021 levert ruim een verdubbeling op van de bedrijfswinst (ebit) van 116 naar 236 miljoen euro. In het vierde kwartaal sprong de ebit van 3 naar 41 miljoen euro. De verbetering van het afgelopen boekjaar mag haast uitsluitend op het conto van het resultatenherstel bij het suikersegment worden geschreven (van -236 naar -121 miljoen euro). De andere afdelingen - specialiteiten, Crop Energies en fruitbereidingen en -concentraten - wisten min of meer het resultaat van het vorige boekjaar te evenaren. De nieuwe lockdowns als gevolg van de heropflakkering van de covid-19-pandemie in de meeste Europese landen leidden ertoe dat het management de verwachtingen voor het volledige boekjaar 2020-2021 moest terugschroeven. Aanvankelijk was de bedrijfsleiding ervan uitgegaan van een hogere omzet (6,9 tot 7,2 miljard euro), maar dat werd een stabiele omzet. Dat bleef niet zonder gevolgen voor de winstprognose. De verhoopte turnaround, van verlies naar winst, wordt doorgeschoven naar het lopende boekjaar 2021-2022. De eerdere verwachting voor de groepsebit tussen 300 en 400 miljoen euro werd behoorlijk teruggeschroefd tot 190 tot 240 miljoen euro. We kwam uiteindelijk aan de bovenkant van de vork uit. De nieuwe prognose voor het lopende boekjaar is een omzettoename naar 7 tot 7,2 miljard euro, vooral door een substantiële stijging in het suikersegment. Dat moet leiden tot een positieve ebit (tussen 0 en 100 miljoen) voor het suikersegment en een groepsebit tussen 300 en 400 miljoen euro. Het eerste kwartaal was een valse start met 1,75 miljard euro omzet (1,67 miljard euro een jaar geleden), en een ebit van 49 miljoen euro (61 miljoen euro een jaar geleden).Het suikersegment zou in het lopende boekjaar uit de rode cijfers komen. De jaarprognose lijkt ons realistisch. De jaarcijfers en de update over het eerste kwartaal gaven aanleiding tot koersdalingen. Er is zo het nodige koerspotentieel in een meerjarenperspectief. Maar het zal met horten en stoten gaan. Omdat de koers onder de boekwaarde (14,2 euro per aandeel) noteert, handhaven we het positieve advies. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 13,20 euroTicker: SZU GRISIN-code: DE0007297004Markt: FrankfurtBeurskapitalisatie: 2,69 miljard euroK/w 2020-'21: 70Verwachte k/w 2021-'22: 26Koersverschil 12 maanden: -5%Koersverschil sinds 1/1: +13%Dividendrendement: 1,5%