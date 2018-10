Südzucker is spotgoedkoop

Zoals algemeen was verwacht, heeft Südzucker het boekjaar 2018-2019 (afsluitdatum 31 maart 2019) zwak aangevat. In de eerste jaarhelft, van april tot augustus, was de omzet nog vrij stabiel, maar de bedrijfswinst (ebit) liet de vooropgestelde terugval optekenen, doordat de winstgevendheid van het suikersegment verschrompelde door de flink gezakte suikerprijs. De omzet zakte met slechts 0,5 procent tot 3,475 miljard euro (was 3,49 miljard euro) in de eerste zes maanden van het lopende boekjaar (694 miljoen euro in het tweede kwartaal). Desondanks halveerde de ebit (-50,6%) tot 139 miljoen euro (was 282 miljoen euro). Het nettoresultaat maakte een nog diepere duik van 68,7 procent (van 205 naar 64 miljoen euro).

