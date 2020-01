De derdekwartaalcijfers van het boekjaar 2019-2020 (afsluitdatum 29/2/2020) bij Suedzuckeroogstten andermaal een negatieve koersreactie na het forse koersherstel van de voorbije maanden.

Voor de suikerprijs is het ergste wel duidelijk achter de rug. De wereldprijzen vertoonden de voorbije maanden al herstel. De prijzen in de Europese Unie hinken nog achterop, maar iedereen verwacht een inhaalbeweging. Er wordt dit jaar een significant tekort verwacht op de suikermarkt. De suikerproductie is gedaald. Dat is het gevolg van de lagere prijzen, waardoor de producenten een capaciteitsvermindering doorvoerden, en van twee erg droge zomers op rij. Vooral de zomer van 2019 woog stevig op de productie.

In de eerste negen maanden van het lopende boekjaar (periode maart-november) daalde de omzet met 3,16 procent, van 5,19 naar 5,03 miljard euro. De daling is minder sterk dan in de eerste jaarhelft (-4,6%). De hoofdoorzaak is de stevige omzetdaling (-15,6%) in het suikersegment, van 2,06 naar 1,74 miljard euro. Maar ook daar is de achteruitgang minder sterk dan in de eerste jaarhelft (-19%). Suedzucker verwacht voor het volledige boekjaar een productie van 4,3 miljoen ton suiker, tegenover 4,6 miljoen ton in het vorige boekjaar. Die productie haalt het uit 28,4 miljoen ton suikerbieten, tegenover 29,3 miljoen ton in het boekjaar 2018-2019. Met die productiecijfers blijft Suedzucker veruit de grootste suikerproducent in Europa. Het wordt sinds jaar en dag gecontroleerd door een coöperatie van zowat 30.000 suikerbietentelers (56% van de aandelen). Het afgelopen decennium diversifieerde Suedzucker. De beursgenoteerde dochter Crop Energies iseen van de grootse Europese spelers in bio-ethanol. Suedzucker is ook het Europese nummer één in fruitbereidingen en -concentraten. Daarnaast zijn er nog de 'specialiteiten'. Het is onder meer de Europese marktleider in diepgevroren pizza. De omzet van die specialiteiten steeg van 1,71 naar 1,796 miljard euro, waardoor de afdeling het meest bijdraagt tot de groepsomzet. De daling van de groepsebit werd in het derde kwartaal sterk teruggedrongen. Na zes maanden was er nog een terugval met bijna 47 procent, maar na negen maanden bedraagt de daling nog amper 2,6 procent (van 116 naar 113 miljoen euro). In het derde kwartaal verminderde het verlies van 85 miljoen in het vorige boekjaar naar 54 miljoen nu. Het verlies van 146 miljoen euro aan ebit in het suikersegment werd voor een groot stuk gecompenseerd door Crop Energies, waar de ebit fors herstelde van 19 naar 70 miljoen euro. Bij de afdeling specialiteiten steeg de ebit, van 118 naar 143 miljoen euro. De afdeling fruitbereidingen en -concentraten deed het minder goed. Ondanks een stabiele omzet zakte het bedrijfsresultaat van 62 naar 46 miljoen euro. Het management bevestigde de eerdere prognose voor net gestarte boekjaar 2019-2020. Het verwacht een omzet tussen 6,7 en 7 miljard euro, vergelijkbaar met het vorige boekjaar. Na een veel beter derde kwartaal is prognose voor de ebit opgetrokken naar 70 tot 130 miljoen euro.ConclusieHet koersherstel van het suikeraandeel blijft verlopen met hoogten en laagten (doorgaans na de resultaten). We zijn dan ook blij dat we voor de bekendmaking van de resultaten de helft van onze positie uit de voorbeeldportefeuille hebben verkocht. Maar in een meerjarenperspectief blijft het aandeel potentieel hebben. De kans bestaat dan ook dat we onze positie bij een verdere koerscorrectie opnieuw optrekken. Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 15,65 euroTicker: SZU GRISIN-code: DE0007297004Markt: FrankfurtBeurskapitalisatie: 3,20 miljard euroK/w 2018-'19: -Verwachte k/w 2019-'20: -Koersverschil 12 maanden: +19%Koersverschil sinds jaarbegin: -4,5%Dividendrendement: 1,3%