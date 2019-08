Met 'suikervrij' als toverwoord lijkt de frisdrankenreus weer op het groeipad te zitten. Maar de waardering getuigt van overdreven optimisme.

De resultaten van de Amerikaanse drankengigant blijven wispelturig. Al overheerst het positivisme al twee kwartalen. Met 'suikervrij' als toverwoord lijkt de frisdrankenreus weer op het groeipad te zitten. Er zit wat schwung in de omzet. De resultaten geven een bruisendere aanblik. Maar om van een structurele ommekeer te spreken hebben we bevestiging nodig in de komende kwartalen.

...