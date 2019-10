Microsoft pakte opnieuw uit met prima kwartaalresultaten. Door aanhoudende innovatie is Microsoft uitgegroeid tot een bijna ideale mix van een klassiek en een modern technologiebedrijf.

Microsoft pakte opnieuw uit met prima kwartaalresultaten. Het verwacht dat die gunstige trend de komende kwartalen verder doorzet. Door aanhoudende innovatie is Microsoft uitgegroeid tot een bijna ideale mix van een klassiek en een modern technologiebedrijf, met software en hardware (Windows, Office, Dynamics, Xbox en Surface), een uitgebreid cloudaanbod (Azure) en de aanwezigheid in groeiende segmenten zoals sociale media (LinkedIn). Microsoft slaagt er bovendien in uit het vizier van de mededingingsautoriteiten te blijven, anders dan Alphabet (Google), Facebook en Amazon.

...