Take Two betaalt een premie van 64 procent voor Zynga.

Take Two Interactive behoort samen met Electronic Arts, Activision Blizzard en Zynga tot de grootste spelers in de gamingmarkt. Die industrie telt 2,8 miljard gebruikers en een jaarlijkse omzet van ruim 200 miljard dollar. Take Two is een specialist in console- en pc-games. Het beschikt over elf franchises, games waarvan meer dan 5 miljoen exemplaren zijn verkocht, waaronder NBA en Grand Theft Auto. Mobiele games leveren slechts 12 procent van de omzet. Dat segment tekent voor iets meer dan de helft van de globale omzet van de sector, en groeit met 8 procent op jaarbasis ook sneller dan het marktgemiddelde. Concurrent Electronic Arts nam vorig jaar voor 2 miljard dollar Glu Mobile over, een specialist in mobiele games, en vorige week liet Microsoft weten dat het Activision Blizzard wil overnemen. Take Two kon niet achterblijven en na een maandenlange flirt bracht het begin januari een bod op Zynga uit, dat focust op het mobiele segment met titels als Farmville en Mafia Wars. Take Two betaalt per aandeel Zynga 3,5 dollar in liquiditeiten en 6,36 dollar in aandelen Take Two. Dat is een waardering van 9,86 dollar, of een premie van 64 procent tegenover de laatste slotkoers voor het bod. Dat is veel, maar Zynga noteerde in februari 2020 wel nog tegen meer dan 12 dollar. Het aandeel viel met bijna de helft terug nadat de groei in de eerste jaarhelft onder de verwachtingen was gebleven. Daar kwam de vrees bovenop voor de impact van het nieuwe besturingssysteem van Apple, waarbij gebruikers voortaan expliciet hun toestemming moeten geven voor tracking en advertenties. In het mobiele segment is het verdienmodel anders dan dat de van de pc- en consolegames. De meeste mobiele spellen zijn gratis. Er wordt geld verdiend aan de verkoop van extra's die het spel aantrekkelijker maken. Take Two krijgt er door de overname van Zynga ook Chartboost bij, een softwareplatform waarmee adverteerders in een game gericht kunnen adverteren. De waarde van de transactie bedraagt 12,7 miljard dollar, waarvan 1,7 miljard dollar schulden. De jaaromzet van Zynga is met 2,8 miljard iets lager dan die van Take Two (bijna 3,4 miljard). Het aandeel van mobiele games in de groep zal toenemen naar 50 procent. Take Two deed vorige zomer al twee kleinere overnames in het mobiele segment. Take Two is iets groter en winstgevender dan Zynga. Toch verwacht de groep na twee jaar voor 100 miljoen dollar aan kostenbesparingen te realiseren. Op de lange termijn mikt Take Two op minstens 500 miljoen dollar aan extra boekingen. De mobiele activiteiten van Zynga moeten ook toelaten de inkomsten beter te spreiden. Bij console- en pc-games is er een piek van omzet en winst bij de lancering van nieuwe producten of nieuwe versies. In het mobiele segment zijn de inkomsten meer in de tijd gespreid. De gecombineerde groep zal een ondernemingswaarde hebben van ongeveer 30 miljard dollar. Activision Blizzard en Electronic Arts blijven groter. Om de deal te financieren, zal Take Two eerst de nettocashpositie (2,3 miljard dollar) aanspreken en een lening van 2,7 miljard aangaan. Het aantal uitstaande aandelen neemt met de helft toe naar 174 miljoen. Zynga heeft het recht nog tot 24 februari een beter bod te vinden. De kans dat dat gebeurt, is klein.ConclusieDe overname van Zynga is zinvol. De vraag is of Take Two de vooropgestelde extra omzet en kostenbesparingen effectief zal realiseren. Gaming is een groeimarkt, maar dat zit grotendeels in de koers verrekend. Take Two mag in de portefeuille blijven.Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 157,35 dollarMarkt: NasdaqISIN-code: US8740541094Ticker: TTWO USBeurskapitalisatie: 19,1 miljard dollarK/w 2021: 34Verwachte k/w 2022: 25Koersverschil 12 maanden: -22%Koersverschil sinds jaarbegin: -14%Dividendrendement: -