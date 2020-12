Vorig jaar leek het jaar van de ommekeer voor het conglomeraat. De logge tanker leek gekeerd. Maar de coronacrisis treft de groep extra hard.

Het is vooral slecht nieuws voor GE Aviation. Die divisie was vorig jaar het kroonjuweel, ondanks de problemen met de Boeing 737 Max,maar de luchtvaartsector kreeg natuurlijk rake klappen. De omzet ging in het derde kwartaal met 39 procent achteruit, tot 4,92 miljard dollar. Dat is lichtjes beter dan de analistenverwachting van 4,86 miljard.Voor de afdelingGE Healthcare is de beeld gemengd. Er is de extra omzet uit producten zoals beademingstoestellen, CT-scanners en monitoringtoestellen. Maar de rest van de producten wordt door kostenbesparingen veel minder gekocht. De omzet daalde in het derde kwartaal met 7,3 procent, naar 4,57 miljard dollar. De analistenconsensus was 4,15 miljard dollar.GE Power, dat jarenlang een probleemkind was, kwam een handje toesteken met een lichte omzettoename van 2,5 procent op jaarbasis, tot 4,03 miljard dollar (analistenconsensus 3,74 miljard dollar). Ook de afdeling GE Renewable Energyzag de omzet toenemen met 2,3 procent, tot 4,53 miljard dollar, flink boven de analistenverwachting van 4,44 miljard dollar. De groepsomzet kwam in het derde kwartaal uit op 19,42 miljard dollar, 4 procent beter dan de analistenconsensus van 18,67 miljard dollar. Het aantal nieuwe orders in het derde kwartaal dook 31 procent lager op jaarbasis, naar 15,5 miljard dollar. Gelukkig staan in het orderboek nog voor 383,6 miljard dollar aan orders (-0,6% op jaarbasis). Veel meer dan de omzetontwikkeling was de aangepaste winst per aandeel van 6 dollarcent een zeer aangename verrassing. Geen enkele analist had erop gerekend. De analistenconsensus bedroeg 0,04 dollar per aandeel verlies. In hetzelfde kwartaal vorig jaar was er wel 15 dollarcent winst per aandeel. GE Aviation zag de divisiewinst met 79 procent duiken, naar 356 miljoen dollar. GE Healthcare is de nu de belangrijkste winstbron met een divisiewinst van 765 miljoen dollar (-21%). GE Power wist een turnaround te bewerkstelligen. Van 144 miljoen dollar verlies ging de divisie naar 150 miljoen dollar winst. De positieve koersreactie kwam evenwel nog het meest voort uit de 514 miljoen dollar aan vrije kasstromen in het derde kwartaal, terwijl analisten gemiddeld nog vreesden dat nog eens 968 miljoen dollar cash verbrand zou zijn. Bovendien gaf topman Larry Culp aan dat hij rekent op een vrije kasstroom van 2,5 miljard dollar in het laatste kwartaal. Driekwart van de kostenreductie van 2 miljard dollar en van het vasthouden van 3 miljard dollar cash in het bedrijf is al gerealiseerd. General Electric heeft in dit coronajaar de schulden al met 11,7 miljard dollar afgebouwd.4ConclusieDe verwoede pogingen van de CEO om het geplaagde conglomeraat te stabiliseren en een toekomstperspectief te bieden, botsten tweede kwartalen op de coronacrisis. Maar Culp houdt vol en slaagt er beetje bij beetje in het wijdverspreide pessimisme onder de analisten te keren en de hoop te wekken dat de op drift geraakte tanker gekeerd geraakt. Culp focust onverstoorbaar op schuldenafbouw door vrije kasstromen te genereren. We geloven in het herstelpotentieel, want de transformatie is versnelt. Daarom is het aandeel een kanshebber voor de voorbeeldportefeuille.Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 10,40 dollarTicker: GE USISIN-code: US369604103Markt: NYSEBeurskapitalisatie: 91,1 miljard dollarK/w 2019: 21Verwachte k/w 2020: 195Koersverschil 12 maanden: -11%Koersverschil sinds jaarbegin: -9%Dividendrendement: 0,4%