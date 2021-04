CEO Larry Culp blijft hemel en aarde bewegen om het conglomeraat recht te trekken en slaagt daar beter en beter in. Al blijven analisten toch sceptisch.

General Elecric werkte in 2019 volop aan de ommekeer en dan gooide de covid-19-pandemie roet in het eten. De logge tanker kreeg het weer lastig. Het coronavirus was vooral slecht nieuws voor GE Aviation. Die divisie was in 2019 het kroonjuweel ondanks de problemen met de Boeing 737 Max, maar de luchtvaartsector kreeg rake klappen. Voor de afdeling GE Healthcare is de beeld gemengd. Er is de extra omzet uit covid-19-gerelateerde producten zoals beademingstoestellen, CT-scanapparaten en monitoringtoestellen. Maar het positieve plaatje wordt geremd door de rest van de producten, waar door kostenbesparingen veel minder van wordt gekocht. De omzet in het vierde kwartaal kwam uit op 21,42 miljard dollar, 16 procent lager dan in hetzelfde kwartaal van 2019. Bij de organische (zonder overnames en desinvesteringen) ontwikkeling bleef de terugval beperkt tot 14 procent. GE Aviation is zwaar getroffen. De omzet ging 35 lager tot 5,85 miljard dollar. De orders doken 41 procent lager tot 6,33 miljard dollar. Op jaarbasis bedroeg de omzetafname 33 procent tot 22,04 miljard dollar. Gelukkig komt GE Power, sinds jaren een probleemdivisie, weer wat meer naar de oppervlakte met een stabiele omzet op jaarbasis van 5,38 miljard dollar. Een lichtpunt is de stijging van het aantal orders met 26 procent tot 5,62 miljard dollar. Ook de afdeling GE Renewable Energy zag het orderboek flink aandikken (+34% tot 6,29 miljard dollar), maar in de laatste drie maanden van 2020 zakte de omzet met 6 procent tot 4,44 miljard dollar, ondanks de sterke verkoop in onshorewind. Over heel 2020 is er een beperkte toename (+2% tot 15,67 miljard dollar). GE Healthcare had geen geweldig vierde kwartaal met een omzetdaling van 11 procent tot 4,82 miljard dollar. Het aantal nieuwe orders ging er in het vierde kwartaal op achteruit met 15 procent tot 4,98 miljard dollar. De winst per aandeel kwam uit in lijn met de verwachtingen. De aangepaste bedrijfswinst bedroeg 1,29 miljard dollar in het laatste kwartaal of 0,08 dollar per aandeel, tegenover 2,69 miljard dollar of 0,20 dollar per aandeel in 2019. Dat is een veel grotere daling dan in de omzet. We zien dan ook een daling van de ebit-marge (bedrijfswinst/omzet) van 11,0 procent voor de laatste drie maanden van 2019 naar 6,4 procent voor het laatste kwartaal van vorig jaar (-460 basispunten). Over heel 2020 zakt de marge zelfs 610 basispunten (van 9,5 naar 3,4%). Toch reageerde de koers positief op de resultaten. Maar dat hadden we haast uitsluitend te danken aan de forse toename van de vrije kasstroom (beschikbare middelen voor nieuwe investeringen) in het vierde kwartaal. Terwijl analisten, en de topman Larry Culp, gemiddeld rekenden op zo'n 2,5 miljard dollar, maakte GE een vrije kasstroom van 4,37 miljard dollar bekend. Intussen werd de jetleasingtak verkocht aan AerCap Holdings en kregen we voor het boekjaar 2021 een verwachte aangepaste winstprognose van 0,15 tot 0,25 dollar per aandeel en een voorspelling van een vrije kasstroom tussen 2,5 en 4,5 miljard dollar. ConclusieCEO Culp blijft hemel en aarde bewegen om het conglomeraat recht te trekken en slaagt daar beter en beter in. Al blijven analisten toch sceptisch, zoals de koersdaling naar aanleiding van de Investor Day illustreerde. JPMorgan blijft bij een koersdoel van amper 5 dollar. Culp blijft schijnbaar onverstoorbaar focussen op schuldenafbouw door vrije kasstromen te genereren. We geloven in het herstelpotentieel, want de transformatie versnelt. Maar de turnaround is nog niet helemaal gewonnen. Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 13,28 dollarTicker: GE USISIN-code: US369604103Markt: NYSEBeurskapitalisatie: 116,7 miljard dollarK/w 2020: 195Verwachte k/w 2021: 52Koersverschil 12 maanden: +84%Koersverschil sinds jaarbegin: +26%Dividendrendement: 0,3%