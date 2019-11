Als alle tegenslagen samenkomen, is het ook bij een hogere goudprijs lastig om goed te presteren. Intussen blijft het aandeel van IAMGold wel spotgoedkoop.

Ondanks lichte beterschap na de dramatische eerste jaarhelft was de markt toch niet tevreden met de vooruitgang bij IAMGold. De kans is klein dat het dit jaar operationeel nog goedkomt. De mijnen van de groep produceerden in het derde kwartaal 187.000 troy ounce goud. Na het tweede kwartaal heeft IAMGold zijn productieprognose voor het volledige jaar verlaagd van 810.000 à 870.000 naar 765.000 à 810.000 troy ounce. Dat betekent dat het in het vierde kwartaal tussen 195.000 en 240.000 troy ounce goud moet opdelven. Aangezien de vaste kosten over een lagere output worden gespreid, is ook de prognose voor de productiekosten opwaarts bijgesteld. Die bedragen nu 1090 à 1130 dollar per troy ounce, tegenover nog 1030 à 1080 begin dit jaar. In het derde kwart...