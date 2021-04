Het aandeel reageerde negatief op de onverwachte omzetmisser in het eerste kwartaal. Vooral de cijfers over Europa ontgoochelden. We verwachten de komende kwartalen nieuwe groei-impulsen.

De specialist in farmaceutische grondstoffen en bereidingen presenteerde een tegenvallende update over het eerste kwartaal. De groepsomzet daalde onverwachts met 4,8 procent tot 134,8 miljoen euro. Dat is 4,7 procent onder de analistenverwachting van 141,4 miljoen. Zonder wisselkoerseffecten was er wel een groei met 4,9 procent. Dat grote verschil heeft te maken met de lagere Amerikaanse dollar, die 3,7 miljoen euro omzet kostte, en de Braziliaanse real (-9 miljoen euro). Organisch, zonder overnames en desinvesteringen, daalde de omzet met 7 procent. Zonder wisselkoerseffecten was er een stijging met 2,6 procent. Naast de grote impact van de wisselkoersen speelden de gevolgen van covid-19: het uitstel van niet-kritische behandelingen en de verminderde doktersbezoeken. Dat had een invloed op de niet-steriele bereidingsactiviteiten, maar ook op de afdeling Essentials (farmaceutische grondstoffen). Vooral in Europa lag het aantal voorschriften onder het niveau van zowel het vorige kwartaal als van het eerste kwartaal van 2020. Dat resulteerde in een omzetdaling in Europa met 7,3 procent tot 63,1 miljoen euro. Zonder rekening te houden met het vorig jaar overgenomen Duitse Gako en het Israëlische Pharma Tamar zakte de omzet met 11,2 procent (-10,6% zonder wisselkoerseffecten). Het gunstige effect van de extra vraag naar covid-19-gerelateerde producten vorig jaar speelde niet meer. Positief is dat het belang van de afdeling Brands (merken) in de Europese omzet toenam van 12,5 procent naar 17 procent. De nieuwe herverpakkingsfaciliteit in Polen gaat in april van start en moet vanaf 2022 jaarlijks 2 miljoen euro margewinst opleveren. In Latijns-Amerika daalde de omzet met 6,7 procent tot 31,9 miljoen euro, maar zonder wisselkoerseffecten was er een stijging met 21,3 procent. Naast de Braziliaanse real woog ook de zwakkere Mexicaanse peso op de cijfers. Vooral de afdeling Essentials presteerde sterk (omzet +24% tegen constante wisselkoersen), terwijl Brands een groei met 12,4 procent neerzette. De nog beperkte omzet in Colombia nam met 36,6 procent toe. De enige regio met echte groei was Noord-Amerika, met een omzetstijging met 1 procent tot 39,8 miljoen euro. Noord-Amerika leverde daarmee 29,5 procent van de groepsomzet aan, tegenover 46,8 procent voor Europa en 23,7 procent voor Latijns-Amerika. Zonder de impact van de lagere dollar bedroeg de omzettoename 10,4 procent. De nieuwe steriele faciliteit in Wichita kende een mooie groei met 15,3 procent, waardoor Fagron gestaag vooruitgang boekt richting de doelstelling voor een jaarlijkse omzet in Wichita van 100 miljoen dollar. Al zal de oorspronkelijke doelstelling om die mijlpaal volgend jaar te bereiken allicht niet worden gehaald. Fagron blijft voor 2021 voorzichtig mikken op een stijging van de omzet en de winst wegens de onzekerheden door covid-19. Vorig jaar steeg de recurrente nettowinst met 8,3 procent tot 62,9 miljoen euro, of 0,87 euro per aandeel. Fagron betaalt een brutodividend van 0,18 euro per aandeel. Met een nettoschuld eind 2020 van 271,3 miljoen euro of 2,06 keer de rebitda kan Fagron gericht en gedisciplineerd zijn buy-and-build-strategie voortzetten. ConclusieHet aandeel reageerde negatief op de onverwachte omzetmisser in het eerste kwartaal. Vooral de cijfers over Europa ontgoochelden, waar analisten nadrukkelijker verwijzen naar een toenemende concurrentiedruk. We verwachten de komende kwartalen nieuwe groei-impulsen door een normalisatie van de doktersbezoeken en nieuwe overnames. We bevestigen ons positieve advies. Advies: koopwaardig Risico: gemiddeldRating: 1BKoers: 18,57 euroTicker: FAGR BBISIN-code: BE0003874915 Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 1,35 miljard euroK/w 2020: 21Verwachte k/w 2021: 18Koersverschil 12 maanden: -11%Koersverschil sinds jaarbegin: -5%Dividendrendement: 1%