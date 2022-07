Deere&Company kon de markt deze keer niet verrassen met beter dan verwachte resultaten, met een stevig koersverlies tot gevolg.

Voor Deere, de grootste naam in de sector van de landbouwwerktuigen, is het boekjaar 2021-2022 (afsluitdatum 30 oktober) voorbij halfweg. De voorbije twee jaar hing de coronacrisis als een donkere schaduw boven de landbouwgigant. Het vorige boekjaar, met veel hogere landbouwprijzen, stond in het teken van een fors herstel. De tweedekwartaalcijfers (begin februari tot eind april) zijn dan ook al eind mei bekendgemaakt en werden een teleurstelling, met een stevig koersverlies tot gevolg. De markt is zoiets niet gewoon van het bedrijf. Deere haalde het afgelopen kwartaal 65 procent van zijn omzet uit zijn landbouwactiviteiten. De resterende inkomsten komen uit materiaal voor de bouw en de bosbouw. Daarnaast is er een financiële poot, die landbouwvoertuigen verhuurt en leaset. Het aandeel van de landbouwactiviteiten is gezakt door de overname van deWirtgen Group, een Duitse specialist in machines voor wegenbouw, de duurste overname in de geschiedenis van Deere. Daarmee bouwt Deere zijn afhankelijkheid van de cyclische landbouw af. Het tweede kwartaal leverde een 11 procent hogere omzet van 13,37 miljard dollar, tegenover 12,06 miljard dollar in dezelfde periode vorig boekjaar. Dat cijfer kwam wel 9 procent onder de analistenconsensus uit. De winst per aandeel steeg nog forser (+17%) en kwam 1,5 procent boven de gemiddelde analistenverwachting uit. De winst per aandeel landde op 6,81 dollar, tegenover 5,68 dollar in het tweede kwartaal van het boekjaar 2020-2021, of een toename met 20 procent. De analistenconsensus lag op 6,71 dollar per aandeel. Er zaten echter ook 220 miljoen dollar eenmalige opbrengsten in. Anders zou de winst per aandeel op 6,09 dollar per aandeel zijn uitgekomen, of 5 procent boven het cijfer in hetzelfde kwartaal vorig jaar en 9 procent onder de gemiddelde analistenverwachting. De halfjaaromzet bereikte het record van 22,939 miljard dollar, of een stijging met 8 procent tegenover de 21,17 miljard dollar in de eerste helft van het boekjaar 2020-2021. De kosteninflatie speelt ook Deere parten. De winst per aandeel blijft steken op 9,73 dollar per aandeel, inclusief eenmalige opbrengsten, tegenover 9,55 dollar per aandeel in de eerste helft van het vorige boekjaar. Zonder de uitzonderlijke component komen we na zes maanden uit op 8,90 dollar per aandeel. Ondanks een mindere eerste jaarhelft in het boekjaar 2021-2022 voelt het management zich comfortabel met het optrekken van de winstverwachtingen. Inclusief de vermelde 220 miljoen dollar mikt de bedrijfsleiding op een nettojaarwinst van 7 à 7,4 miljard dollar. Op dat moment bedroeg de gemiddelde analistenverwachting 6,99 miljard dollar. Analisten hebben dat cijfer opgetrokken naar 7,15 miljard dollar gemiddeld, of 23,26 dollar per aandeel, versus 18,90 dollar voor het boekjaar 2020-2021, of een toename met 18,7 procent tegenover het voorbije boekjaar. We mogen nog altijd mikken op een nieuwe recordwinst. De analistenconsensus voor de jaaromzet voor het lopende boekjaar ligt op 47,2 miljard dollar, of bijna 19 procent meer dan in het boekjaar 2020-2021. Voor het volgende boekjaar mikken analisten gemiddeld op 51,8 miljard dollar. Het aandeel verkende in 2021 nieuwe historische recordniveaus, zelfs even tot 400 dollar. De afgelopen maanden is er een terugval, zeker na de mindere winstcijfers. Tegen een verwachte koers-winstverhouding van 16 keer en tegen een verhouding tussen de ondernemingswaarde (ev) en de bedrijfskasstroom (ebitda) van 13 voor het lopende boekjaar vinden we het aandeel correct gewaardeerd. Vandaar het neutrale advies. Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 301,63 dollarTicker: DE USISIN-code: US2441991054Markt: NYSEBeurskapitalisatie: 91,6 miljard dollarK/w 2021: 19Verwachte k/w 2022: 16Koersverschil 12 maanden: -13%Koersverschil sinds jaarbegin: -14%Dividendrendement: 1,4%