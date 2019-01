Tegenvallende omzetgroei voor Inditex

Inditex (Industria de Diseno Textil) is de maatschappij boven de uiterst succesvolle kledingketen Zara. Inditex werd in 1963 door Amancio Ortega Gaona _ zowat de rijkste Europeaan _ gesticht als textielfabrikant van vrouwenkleding. De groep kreeg een wending in 1975 toen in het Noord-Spaanse La Coruna de eerste Zara-winkel openging. De eerste winkel buiten Spanje kwam er in 1988 in Porto. Het jaar nadien werd een eerste in New York geopend. Op 31 oktober waren er wereldwijd 2118 Zara-winkels op zorgvuldig uitgekozen plaatsen in populaire steden. Alhoewel de groep twee derde van de omzet uit de Zara-winkels haalt, bestaat de groep uit acht merken (naast Zara, ook Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home en Uterqüe), 7442 verkooppunten...