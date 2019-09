Cisco Systems heeft een degelijk kwartaal achter de rug, maar de vooruitzichten ontgoochelden. De groei van de winst was vooral gedreven door aandeleninkopen, maar om te vermijden dat de cashvoorraad helemaal wegsmelt, moet Cisco een versnelling lager schakelen.

Tussen mei en juli, het laatste kwartaal van het fiscaal boekjaar 2019, klom de omzet met 4,6 procent op jaarbasis naar 13,4 miljard dollar, in lijn met de verwachtingen. De aangepaste nettowinst ging 9 procent hoger naar 3,59 miljard dollar. De winst per aandeel (0,83 dollar) steeg met 19 procent. Dezelfde trend zien we over het volledige boekjaar. In 2019 steeg de winst met 9 procent naar 13,79 miljard dollar. De winst per aandeel klom 20 procent hoger naar 3,1 dollar.

...