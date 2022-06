Elia Group sluit eind deze week een kapitaalverhoging van 590 miljoen euro af. Dat bedrag komt overeen met een kleine 7 procent van de beurswaarde.

Het bedrijf wil het verse kapitaal gebruiken om omvangrijke investeringsplannen te financieren in België en Duitsland. In de periode 2022-2026 wil Elia voor 4 miljard euro investeren in het Belgische hoogspanningsnet. Bij de Duitse dochter 50Hertz staan er in dezelfde periode 5,6 miljard euro investeringen op het programma. Deze investeringsijver is logisch, omdat Elia Group een sleutelrol speelt in de energietransitie. Een uitbreiding en een versterking van het hoogspanningsnetwerk zijn van cruciaal belang om de toenemende productie van hernieuwbare energie tot bij de eindverbruiker te brengen.De bestaande aandeelhouders krijgen een voorkeurrecht om in te tekenen op de nieuwe aandelen. Voor elke 29 aandelen in bezit, kan ingetekend worden op 2 nieuwe aandelen tegen 124,5 euro per aandeel. De aandeelhouders kunnen dus intekenen met een korting, ook al is deze korting de voorbije dagen gedaald in het spoor van de gedaalde beurskoers, die intussen 18 procent onder de piek van einde mei noteert.We adviseren bestaande aandeelhouders om in te tekenen op de kapitaalverhoging. De waardering van het aandeel is ondanks de recente correctie nog altijd pittig te noemen, met een koers-winstverhouding van meer dan 30. Er kan echter ingetekend worden voor de lange termijn omdat de vooruitzichten voor de volgende tien jaar gunstig zijn, terwijl het risicoprofiel relatief laag is. De cashflows en winsten van Elia Group worden beschermd door het regelgevend kader, terwijl het bedrijf de volgende jaren fors kan investeren. Dat is zeer belangrijk, want hoe meer er geïnvesteerd wordt, hoe meer winst Elia Group mag maken van de regulator. De volgende tien jaar kan de activabasis van het bedrijf verdubbelen, waardoor ook de winst per aandeel kan verdubbelen. "Onze kapitaalverhoging wordt gedekt door nieuwe investeringen, die een verhoging van de winst toelaten", zegt Catherine Vandenborre, CFO van Elia Group.De kapitaalverhoging wordt nu gelanceerd omdat Elia Groep de aandeelhouders duidelijkheid kan bieden over het regelgevend kader in België en Duitsland en dus ook over de rendementen die het bedrijf de volgende jaren kan verdienen. In Duitsland is een nieuw kader vorig jaar afgeklopt, terwijl er nu ook duidelijkheid is over de tariefperiode in België voor de periode 2024-2027. "We zullen in België in deze periode een rendement op eigen vermogen van 5,7 procent kunnen verdienen, ten opzichte van 6 procent in de huidige tariefperiode", zegt Catherine Vandenborre.Vorig jaar steeg de aangepaste nettowinst met ruim 6 procent tot 328 miljoen euro, dit in het spoor van een activabasis die ook met 6 procent steeg dankzij een investeringsprogramma van 1,2 miljard euro in 2021. Deze winst leverde een rendement op eigen vermogen van 7,56 procent op. Voor dit jaar verwacht Elia Group een daling van het rendement op het eigen vermogen van 6,25 à 7,25 procent. Het regelgevend kader is stabiel, maar een lagere bijdrage van de Nemo Link en het wegvallen van enkele eenmalige meevallers zal op het rendement wegen. Dit lager rendement zal gecompenseerd worden door een stijging van de activabasis met ongeveer 6 procent.ConclusieBestaande aandeelhouders kunnen intekenen op de kapitaalverhoging. De voorbije weken stond de koers onder druk omdat de hoge waardering in dit beursklimaat niet te verdedigen viel. De waardering is ondanks de correctie nog altijd pittig te noemen, gegeven een koers-winstverhouding van 35 en een dividendrendement van 1,3 procent, maar daar staat op langere termijn een stevig groeiverhaal met een beperkt risico tegenover. Elia Groep blijft daarom als defensief aandeel een plaats verdienen in uw portefeuille. We behouden het houden-advies.Advies: houdenRisico: laagRating: 2AKoers: 129Ticker: ELI:BBISIN-code: BE0003822393Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 9,47 miljard euroK/w 2021: 25Verwachte k/w 2022: 35Koersverschil 12 maanden: +43%Koersverschil dit jaar: +12%Dividendrendement: 1,3%