Het gebrek aan groei dwingt Telenet ertoe enkele strategische sporen verder uit te werken.

Telenet bleef in het derde kwartaal nipt onder de verwachtingen met een omzet van 640,6 miljoen euro (+0,4%). De verklaring ligt bij de post 'overige inkomsten', die met 5 procent daalde. Het verschil zit bij lagere interconnectietarieven en minder inkomsten uit de verkoop van mobiele toestellen. Het aantal nieuwe mobiele klanten bleef licht onder de verwachtingen, maar de groei van de breedbandabonnees lag er iets boven.

...

Telenet bleef in het derde kwartaal nipt onder de verwachtingen met een omzet van 640,6 miljoen euro (+0,4%). De verklaring ligt bij de post 'overige inkomsten', die met 5 procent daalde. Het verschil zit bij lagere interconnectietarieven en minder inkomsten uit de verkoop van mobiele toestellen. Het aantal nieuwe mobiele klanten bleef licht onder de verwachtingen, maar de groei van de breedbandabonnees lag er iets boven. Ook de rendabiliteit kwam onder de prognoses uit met een aangepaste bedrijfskasstroom of ebitda van 338,4 miljoen euro (-0,6%). Vooral de personeelskosten en netwerkkosten lagen hoger dan verwacht. De vrije kasstroom kwam uit op 111,6 miljoen euro. Het gebrek aan groei dwingt Telenet ertoe enkele strategische sporen verder uit te werken. Een daarvan is de samenwerkingsovereenkomst met de intercommunale Fluvius. Telenet en Fluvius willen samen een glasvezelnetwerk op poten zetten, iets waar concurrent Proximus al aan werkt. Er is nog geen bindende deal, maar beide partijen spraken al af om gezamenlijk een bedrijf op te richten dat financieel zelfbedruipend moet worden. Daarin wordt de bestaande infrastructuur ondergebracht. Het gaat om het hybride kabel- en glasvezelnetwerk dat op termijn moet uitmonden in een volledig glasvezelnetwerk tot aan de voordeur van de consument. Telenet heeft een leasecontract met Fluvius om tot minstens 2048 het bestaande netwerk, dat twee derden van Vlaanderen dekt, te gebruiken. Met de oprichting van een afzonderlijk bedrijf willen beide partijen het project samen bekostigen. In het geval van Telenet als beursgenoteerd bedrijf is een verzelfstandigd bedrijf ook een manier om de kosten buiten de balans te houden. Dat is met een nettoschuld van ruim 5,5 miljard euro of 3,9 keer de verwachte ebitda geen slechte zaak. Maar er blijven nog veel vragen over. Het netwerk wordt van de huidige (kabel) en toekomstige (glasvezel) dienstverlening afgesplitst. Het is nog onzeker hoe dat zich zal vertalen in de structuur van de joint venture. Wie krijgt welk aandeel en wat zullen de voorwaarden zijn? Het is de bedoeling dat er volgend jaar meer duidelijkheid komt wanneer de overeenkomst bindend wordt gemaakt. Een ander strategisch dossier is dat van de zendmastactiviteiten. Verschillende Europese operatoren hebben hun zendmasten afgesplitst. Telenet overweegt hetzelfde. Het gaat om meer dan 2000 locaties waarvan de uitbating een stabiel rendement oplevert. De waarde van de zendmastportefeuille wordt tussen 500 en 600 miljoen euro geschat. Of het tot een verkoop komt, zal onder meer afhangen van de uitkomst van de verkoop van de Waalse kabeloperator Voo. Telenet zal een tussentijds dividend van 1,375 euro per aandeel uitkeren, goed voor 150,4 miljoen euro. Het dividend op jaarbasis bedraagt 2,75 euro, wat tegen de huidige koers een erg aantrekkelijk rendement oplevert. Er komt ook een inkoopprogramma voor eigen aandelen tot maximaal 45 miljoen euro en maximaal 1,1 miljoen uitstaande aandelen. De jaarprognoses werden licht verhoogd. Telenet verwacht dat de ebitda aan de bovenkant van de eerder vooropgestelde vork (+1 à 2%) zal uitkomen.ConclusieHoewel er nog talrijke onzekerheden blijven, is de eerste stap gezet in de richting van een glasvezelnetwerk dat voor groei kan zorgen. Het binnenhalen van Voo zou het sombere sentiment van investeerders ten aanzien van Telenet moeten opkrikken. In afwachting noteert het aandeel tegen 6,6 keer de verwachte ebitda iets onder het sectorgemiddelde, terwijl het rendement daar duidelijk boven ligt. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 31,54 euroMarkt: Euronext BrusselISIN-code: BE0003826436Ticker: TNET BBBeurskapitalisatie: 3,6 miljard euroK/w 2020: 11Verwachte k/w 2021: 9,5Koersverschil 12 maanden: -2%Koersverschil sinds jaarbegin: -10%Dividendrendement: 8,7%