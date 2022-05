Een snelle deal met Fluvius is cruciaal om de onzekerheid weg te nemen. De bezorgdheid over de hoge investeringslasten zit al in de koers.

De cijfers van Telenet over het eerste kwartaal lagen grotendeels in lijn met de verwachtingen, maar de verhoopte doorbraak in de deal met Fluvius kwam er niet. Telenet heeft een voorlopig akkoord om samen met de intercommunale glasvezelkabels uit te rollen. Die zijn nodig om via het vaste net supersnelle internetverbindingen toe te laten. De zogenaamde 'fiber to the home'-technologie moet de klassieke koperkabels tussen de verdeelkasten en de woonkamer vervangen. Het gaat om een complexe samenwerking waarvoor een nieuw bedrijf moet worden opgericht. Ook de inbreng van de verschillende partijen moet worden gewaardeerd en er is behoefte aan afspraken over wie wat zal betalen.

...

De cijfers van Telenet over het eerste kwartaal lagen grotendeels in lijn met de verwachtingen, maar de verhoopte doorbraak in de deal met Fluvius kwam er niet. Telenet heeft een voorlopig akkoord om samen met de intercommunale glasvezelkabels uit te rollen. Die zijn nodig om via het vaste net supersnelle internetverbindingen toe te laten. De zogenaamde 'fiber to the home'-technologie moet de klassieke koperkabels tussen de verdeelkasten en de woonkamer vervangen. Het gaat om een complexe samenwerking waarvoor een nieuw bedrijf moet worden opgericht. Ook de inbreng van de verschillende partijen moet worden gewaardeerd en er is behoefte aan afspraken over wie wat zal betalen.Daarenboven is er nog juridische onzekerheid als gevolg van een juridische oorlog die Proximus voert rond een deal van 2008 tussen Fluvius en Telenet. Aanvankelijk werd gehoopt dat de besprekingen dit voorjaar al zouden landen en had Telenet in juni een beleggersdag gepland. Na het missen van de deadline wordt eind juli als nieuwe datum vooropgesteld. Telenet en Fluvius hopen tegen dan sluitende juridische akkoorden te hebben afgesloten. Een andere uitdaging, de mobiele zendmasten te gelde maken, heeft het wel met succes afgerond. Via een sale-and-lease-backoperatie met het Amerikaanse investeringsbedrijf DigitalBridge zal Telenet 745 miljoen euro in cash ontvangen. Dan is er nog de spectrumveiling voor 5G die deze zomer plaatsvindt en mogelijk de Belgische mobiele markt zal uitbreiden met een nieuwe speler die aan het marktaandeel van Telenet, Proximus en Orange kan knabbelen.Telenet realiseerde in het eerste kwartaal een omzet van 644,8 miljoen euro. Dat is 0,2 procent minder dan vorig jaar en 0,7 procent onder de consensusverwachting van 649,1 miljoen euro. De aangepaste bedrijfswinst (ebitda) kwam met 328,5 miljoen euro 1,7 procent lager uit dan een jaar eerder en bleef 0,7 procent onder de verwachte 330,7 miljoen euro. De nettowinst ging er met 43 procent op vooruit tot 160,4 miljoen euro. Die klim was grotendeels te danken aan een boekhoudkundige meerwaarde op rentederivaten. De evolutie van het aantal klanten bleef in alle segmenten licht onder de verwachtingen. De mobiele tak boekte een omzetgroei met 6,8 procent, maar bij breedband en in het zakelijke segment was er een daling met respectievelijk 2,5 en 2,4 procent. De gemiddelde omzet per gebruiker daalde van 59,8 naar 58,7 euro (-1,8%). Telenet wil die achteruitgang compenseren door een prijsverhoging van 4,7 procent door te voeren. Die gaat in op 18 juni. Daarmee moet Telenet de jaarprognoses halen. De telecomgroep rekent voor 2022 op een groei van de omzet en de ebitda met 1 procent op jaarbasis. Telenet realiseerde een vrije kasstroom van 61,2 miljoen euro. Dat is 49 procent minder dan een jaar eerder, maar boven de verwachte 43,1 miljoen euro. De daling heeft te maken met een gewijzigde timing van belastinguitgaven. De schuldpositie bedroeg 5,53 miljard euro. De schulden hebben een gemiddelde looptijd van 6,3 jaar en een kostprijs van 3,2 procent. De beschikbare liquiditeit bedraagt 717,9 miljoen euro.ConclusieEen snelle deal met Fluvius is cruciaal om de onzekerheid weg te nemen. De verkoop van de mobiele zendmasten bracht extra geld in het laatje en we verwachten dat het dividend en het hoge rendement niet in gevaar komen. De bezorgdheid over de hoge investeringslasten zit al in de koers. Telenet noteert tegen iets meer dan 6 keer de verwachte ebitda en 3,2 keer de omzet. Dat is goedkoper dan de meeste sectorgenoten. We handhaven het positieve advies.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1B Koers: 26,76 euroMarkt: Euronext BrusselISIN-code: BE0003826436Ticker: TNET BBBeurskapitalisatie: 3 miljard euroK/w 2021: 8Verwachte k/w 2022: 9,5Koersverschil 12 maanden: -21%Koersverschil sinds jaarbegin: -17%Dividendrendement: 10,3%