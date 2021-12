Telenet is een van de favoriete aandelen van Inside Beleggen voor 2022.

Het telecombedrijf Telenet is zowel in België als in Luxemburg actief. De groep beschikt over een eigen kabelnetwerk waarmee producten en diensten rond digitale televisie, breedbandinternet en vaste telefonie worden aangeboden. Sinds de overname van Base is Telenet ook de eigenaar van een mobiel netwerk in Vlaanderen en Brussel. Telenet bezit daarnaast nog een lucratief platform voor betaal-tv met Play More en Play Sports. De zakelijke divisie Telenet Business levert diensten aan bedrijven. Het moederbedrijf Liberty Global is actief in zeven Europese landen en heeft 58,3 procent van de uitstaande aandelen in bezit. In 2012 lanceerde Liberty Global nog een bod van 35 euro per aandeel, maar dat slaagde niet.De telecomsector bleef in 2021 zwaar achter op de brede beursindexen. Daar was Telenet geen uitzondering op. De sector kampt met een lage omzetgroei, hoge investeringskosten en een sterke concurrentie, waardoor de prijszettingsmacht beperkt is. Na drie kwartalen in 2021 handhaafde Telenet de eerdere prognoses voor het volledige boekjaar: de omzetgroei zal rond 1 procent uitkomen terwijl de aangepaste bedrijfswinst of ebitda met bijna 2 procent zal toenemen. Concurrent Orange Belgium ging aan de haal met de Waalse kabeloperator Voo, wat betekent dat schaalvergroting in Wallonië nu lastiger wordt. Telenet zet wel volop in op glasvezel en sloot daartoe een voorlopige samenwerkingsovereenkomst met de intercommunale Fluvius. Belangrijk daarbij is dat het om een zelfstandig bedrijf gaat, waardoor Telenet de kosten buiten de eigen balans houdt.Na de intentieverklaring verwachten we in 2022 een definitief akkoord tussen Telenet en Fluvius over het nieuwe bedrijf. Dan zal ook duidelijk worden hoe groot het aandeel van beide partijen is in de joint venture en wat de voorwaarden zijn. Nu de overname van Voo niet doorgaat, krijgt Telenet extra financiële slagkracht om van de uitrol van het glasvezelnetwerk een prioriteit te maken en de achterstand die het heeft tegenover Proximus in te lopen. We verwachten ook nieuws over de mogelijke verkoop van het zendmastenpark. Telenet bezit 3300 sites in België, waarvan 37 procent torens zijn. Verschillende buitenlandse operatoren hebben al hun zendpark afgesplitst. Zendmasten zijn in trek bij financiële marktpartijen omdat de uitbating ervan een stabiel en hoog rendement oplevert. Analisten waarderen die infrastructuur van Telenet op 500 tot 600 miljoen euro.De uitdagingen waar de sector mee kampt zijn al lang bekend en zitten in de huidige lage koers verrekend. Tegenover die problemen staan positieve elementen, zoals de stabiele kasstromen, de hoge aandeelhoudersvergoedingen, het consolidatiepotentieel en vooral de lage waardering. Het nieuwe dividendbeleid met een minimumuitkering van 2,75 euro per aandeel levert tegen de huidige koers een lucratief rendement van ruim 9 procent op. Daarnaast koopt Telenet ook eigen aandelen in. Er is nog de consolidatiegolf in de sector. De voorbije maanden werden verschillende spelers het hof gemaakt door private-equitypartijen en durfkapitalisten die werden verleid door de lage waarderingen. In het geval van Telenet kan moeder Liberty Global de rol van consolidator spelen. De telecomholding bezit in Nederland de helft van de kabelgroep Vodafone Ziggo. De huidige lage koers kan Liberty ertoe verleiden een bod uit te brengen op de resterende Telenet-aandelen. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 30,24 euroMarkt: Euronext BrusselISIN-code: BE0003826436Ticker: TNET BBBeurskapitalisatie: 3,5 miljard euroK/w 2020: 10,5Verwachte k/w 2021: 9Koersverschil 12 maanden: -15%Koersverschil sinds jaarbegin: -14%Dividendrendement: 9,1%