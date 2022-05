Voorlopig bewijzen de cijfers nog niet dat het meest rendabele deel bij Balta is gebleven.

Het cruciale nieuws van afgelopen maanden bij Balta Group is de bindende overeenkomst die op 28 november 2021 werd ondertekend over de verkoop van de activiteiten Rugs, Residential PP (polypropyleen) en Non Woven aan de Britse concurrent Victoria, met een verkoopprijs van een ondernemingswaarde (ev) van 225 miljoen euro, op schuld- en cashvrije basis. De transactie werd afgerond op 4 april. Vanaf het tweede kwartaal gaat het om de voortgezette bedrijfsactiviteiten Residential PA (polyamide) en Commercial. Op die activiteiten focussen we ook voor de analyse van de cijfers over het eerste kwartaal. De voorbije jaren zagen we een extreme terugval in de waardering, mede door de hoge schuldenlast. De nettokaspositie bedroeg eind maart circa 65 miljoen euro. De netto financiële schuld lag eind maart op 157 miljoen euro, tegenover een erg hoge 330,7 miljoen euro eind 2021. We komen zo uit op een schuldgraad (netto financiële schuld/bedrijfskasstroom) van 3,8, op basis van een veel stabielere business met een grotere voorspelbaarheid van de resultaten, die in het eerste kwartaal wel onder druk stonden door de kosteninflatie. In de eerst drie maanden behaalden de voortgezette bedrijfsactiviteiten een omzet van 75,0 miljoen euro. Dat is of 15 procent meer dan in het eerste kwartaal van 2021 (65,2 miljoen euro). De organische groei kwam uit op 11,4 procent. Daarmee werd de analistenconsensus met 2 à 3 procent geklopt. Van de omzet kwam 52,9 miljoen van de Commercial-divisie met als belangrijkste merken modulyss enBentley (70,5% van het totaal). Dat is een toename met 15,7 procent tegenover de 45,7 miljoen euro in het eerste kwartaal van vorig jaar. De andere afdeling, Residential PA, zorgde voor 22,1 miljoen euro omzet in de periode van januari tot maart. Dat is een stijging met 13,3 procent ten opzichte van de 19,5 miljoen euro in dezelfde periode van 2021. Het minder fraaie nieuws kwam van de winstgevendheid. De aangepaste bedrijfskasstroom (ebitda) ging erop achteruit in de eerste drie maanden: van 9,1 naar 6,0 miljoen euro. Commercial liet wel nog een stijging zien, van 6,4 naar 7,0 miljoen euro. Bij Residential PA ging de ebitda in het rood: van 2,6 naar -1,0 miljoen euro. Het is duidelijk dat zich vooral in die laatste afdeling serieuze prijsverhogingen opdringen om de inflatie niet alle marge te laten opeten. Op groepsniveau maakt de ebitda-marge (ebitda/omzet) een duik van 13,9 procent in het eerste kwartaal van 2021 naar 8,0 procent in het eerste kwartaal van dit jaar. Een teleurstelling. Voorlopig bewijzen de cijfers nog niet dat het meest rendabele deel bij Balta is gebleven. Het verbeteringsprogramma NEXT zal een noodzakelijke opvolger krijgen met BEYOND, een nieuw programma voor transformatie en rendementsverbetering, met meer details bij de halfjaarcijfers. De focus ligt op duurzaamheid met innovatieve producten en productieprocessen, een toenemend streven naar efficiëntie en de klemtoon op wendbaarheid door digitale initiatieven, zoals e-commerce.ConclusieBalta Group heeft teleurstellende cijfers over het eerste kwartaal afgeleverd. Er is geen bewijs van een rooskleurigere toekomst, en geen bewijs dat het kleiner, rendabeler en stabieler wordt. We zien ook geen verbetering in de waardering en de beleggingsaandacht voor het bedrijf. De waardering blijft erg laag: ongeveer 5 keer de verwachte verhouding ondernemingswaarde tegenover de bedrijfskasstroom van 2022. Maar we missen in de cijfers aanknopingspunten voor een snelle verbetering. We verlagen het advies.Advies: houden/afwachtenRisico: hoogRating: 2C Koers: 2,78 euroTicker: BALTA BBISIN-code: BE0974314461Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 99,4 miljoen euroK/w 2021: 10Verwachte k/w 2022: 12Koersverschil 12 maanden: +8%Koersverschil sinds jaarbegin: -6%Dividendrendement: -