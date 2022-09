Dankzij de strategische ommezwaai en de gezonde financiële positie en resultaten van de Belgische voedingsgroep Ter Beke blijft het aandeel koopwaardig voor de lange termijn.

De Belgische voedingsgroep Ter Beke kon in de eerste jaarhelft zijn omzet wel verhogen tegenover dezelfde periode vorig jaar, maar de winst volgde niet. De bedrijfskasstroom (ebitda) ging van 27 naar 18 miljoen euro en de bedrijfswinst (ebit) van 7 naar 3 miljoen. De nettowinst bleef met 1,5 miljoen euro op peil. Ook voor Ter Beke blijven de kosten van grondstoffen en energie oplopen. "We rekenen de inflatie door, maar met vertraging, en dat vreet aan de winst", klonk het tijdens de persconferentie.Ter Beke zag een gezond herstel in de afdeling Bereide gerechten, waarmee het een belangrijke leverancier is van de horeca - een segment dat vorig jaar nog in de lappenmand lag vanwege corona. De omzet ging er met 26 procent omhoog. Vooral de Britse dochter KK Fine Foods, die bereide maaltijden levert aan Britse pubs, boekte een stevig herstel. Ook de vraag naar bereide maaltijden in de supermarkten bleef op peil. De omzet van het segment Vleeswaren ging met 1 procent achteruit tegenover de eerste helft van 2021, doordat enkele onrendabele contracten zijn stopgezet. Financieel staat Ter Beke er goed voor. De nettoschuldgraad (nettoschuld tegenover ebitda) steeg amper. De groep verlengde haar kredietlijnen bij drie banken tot 2025, wat gezien de rentestijgingen een goede zaak is. Slechts de helft van de aandeelhouders kiest voor het keuzedividend, waardoor een deel van de winst in het bedrijf blijft. Een aandachtspunt is dat de kasstromen onder druk staan. Tegenover dezelfde periode vorig jaar zit er veel meer cash vast in de voorraden en de klantenvorderingen, waardoor de operationele kasstroom fel is gedaald en de vrije kasstroom negatief uitkwam. Dat is het gevolg van de kosteninflatie en problemen in de aanvoerketens. De verhoogde voorraden zijn deels een strategische beslissing om geen voorraadtekorten te hebben, zei het management. Een tijdelijke verslechtering van de vrije kasstroom is geen ramp, maar het is een aandachtspunt voor de komende kwartalen.Ter Beke zette een nieuwe stap om zijn aanbod te verjongen en te vernieuwen met een investering in de voedingsstart-up Davai Dumplings. Daarmee komt het management zijn belofte na om meer in te zetten op de diversifiëring van zijn aanbod, met een sterkere focus op producten met hogere marges zoals gezonde snacks en bekende merkproducten. Daar moet de groei in de toekomst van komen en minder van de traditionele vleesactiviteiten, die wel voor een solide basis aan kasstromen zorgen. Ter Beke wil evolueren van een vlees- naar een voedingsbedrijf. Ook KK Fine Foods blijft inzetten op de innovatie van zijn aanbod. Het kreeg daar begin dit jaar verschillende prijzen voor.Eind vorig jaar kondigde Ter Beke de fusie met het Nederlandse Imperial Stegeman aan. Daarmee kan het bekende merken in vleeswaren en snacks aan zijn portfolio toevoegen. Maar de Nederlandse en Belgische mededingingsautoriteiten moeten hun zegen nog geven, wat begin volgend jaar verwacht wordt. Als die fusie er komt, zou dat de strategische ommezwaai versnellen. Strategisch blijft Ter Beke de juiste keuzes maken. De nieuwe CEO heeft ook een akkoord met de raad van bestuur over de nieuwe strategie. De resultaten lijden onder de stijgende inflatie, maar het bedrijf slaagt er steeds beter in die door te rekenen aan zijn klanten. Beleggers zijn daar evenwel niet van overtuigd en stuurden het aandeel lager. De waardering blijft laag. Dankzij de strategische ommezwaai en de gezonde financiële positie en resultaten blijft het aandeel koopwaardig voor de lange termijn. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1B Koers: 99,2 euroTicker: TERB BBISIN-code: BE0003573814Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 181 miljoen euroK/w 2022: 25Verwachte k/w 2023: -Koersverschil 12 maanden: -14%Koersverschil sinds jaarbegin: -17%Dividendrendement: 4,0%