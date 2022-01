Het voedingsbedrijf wil terug naar het elan van voor 2019.

Wie Ter Beke ten gronde wil beoordelen, kijkt beter verder terug dan enkel de afgelopen twee jaar. Sinds eind 2019 kampt het Belgische voedingsbedrijf met de ene tegenslag na de andere. In 2019 moest het een deel van zijn producten terugroepen door een listeriabesmetting in de Nederlandse productiesite. Dat kostte 8 miljoen euro. In 2019 en 2020 moest Ter Beke 6 miljoen euro aan opzegvergoedingen betalen door een herschikking van het personeelsbestand. Tegelijk drukten de hogere prijzen voor varkensvlees de marges. In 2020 en vorig jaar woog de coronapandemie op de resultaten, vooral bij de Britse dochteronderneming die veel levert aan Britse pubs en restaurants, en door de lockdowns een lagere omzet optekende.

...

Wie Ter Beke ten gronde wil beoordelen, kijkt beter verder terug dan enkel de afgelopen twee jaar. Sinds eind 2019 kampt het Belgische voedingsbedrijf met de ene tegenslag na de andere. In 2019 moest het een deel van zijn producten terugroepen door een listeriabesmetting in de Nederlandse productiesite. Dat kostte 8 miljoen euro. In 2019 en 2020 moest Ter Beke 6 miljoen euro aan opzegvergoedingen betalen door een herschikking van het personeelsbestand. Tegelijk drukten de hogere prijzen voor varkensvlees de marges. In 2020 en vorig jaar woog de coronapandemie op de resultaten, vooral bij de Britse dochteronderneming die veel levert aan Britse pubs en restaurants, en door de lockdowns een lagere omzet optekende.In de jaren voor 2019 zette Ter Beke een sterke groei neer. De omzet ging van 419 miljoen euro in 2016 naar 728 miljoen in 2019, goed voor een jaarlijkse stijging van 18,5 procent. Die omzetboost kwam er vooral door enkele overnames in 2017. Ook de winstgevendheid was beter in de jaren voor 2019. De ebitda-marges (bedrijfskasstroom) schommelden toen tussen 6,5 en 9 procent. In 2019 en 2020 was dat rond 5 procent. Voor 2021 en 2022 zou de marge weer zal aanknopen met de oude niveaus. De voedingssector staat niet bekend om zijn hoge winstmarges, dus die hoef je ook niet te verwachten bij Ter Beke. De nettowinstmarge schommelde de afgelopen vijf jaar tussen 0 en 3 procent. Ook die lag hoger in de jaren voor 2019. Ter Beke wist wel zijn vrije kasstroom op peil te houden, en zelfs te verhogen in verhouding tot de omzet. In 2017 en 2018 bedroeg de vrije kasstroom minder dan 2 procent van de omzet. De jongste jaren is dat 3 tot 4 procent. De beleggers en de markt lijken daar weinig oog voor te hebben. Na twee moeilijke jaren wil Ter Beke terug naar het elan van voor 2019. In oktober kondigde het de overname aan van de Belgische en Nederlandse activiteiten van de Mexicaanse voedingsgroep Sigma Alimentos. Daarmee krijgt het zes extra productiesites en een tiental nieuwe merken, waarvan sommige enkel onder licentie. Dankzij de gezonde kasstromen kan Ter Beke die overname zonder kapitaalverhoging financieren en een verwatering voor de aandeelhouders vermijden. De schuldgraad zal er niet onder lijden, stelt het management. De overname zal de groepsomzet met 270 miljoen euro aandikken en de ebitda met 6 miljoen euro. Ander nieuws in 2021 was het vertrek van Francis Kint, die nog maar sinds 2018 CEO was. Piet Sanders vervangt hem. Met zeventien jaar in topfuncties bij het voedingsbedrijf Puratos op de teller lijkt hij een geschikte kandidaat. De aandelenkoers ligt nog altijd ver onder de top van 180 euro per aandeel van eind 2018. Met het vooruitzicht op hogere omzet en winsten is de waardering aantrekkelijk. Een conservatieve schatting voor de ebitda 2022 is 60 miljoen euro. Als je die afzet tegen een ondernemingswaarde (ev) kom je op een ev/ebitda van om en bij 5. Ook als het bedrijf zijn nettowinst weer op niveau krijgt, is de waardering aantrekkelijk. Momenteel noteert het aandeel tegen 13 keer de verwachte winst voor 2022.ConclusieDe aandelenkoers van Ter Beke krijgt het slechte nieuws van de afgelopen jaren moeilijk van zich afgeschud. De beleggers kijken vooral naar de eenmalige operationele tegenvallers, en hebben te weinig oog voor de stijgende kasstromen en de financiële slagkracht van het bedrijf. Met de aangekondigde overname kan het opnieuw aanknopen met zijn groeiparcours van voor 2018, en komen de winsten weer op niveau. Met die vooruitzichten is het aandeel aantrekkelijk.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 118 euroTicker: TERB BBISIN-code: BE0003573814Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 210 miljoen euroK/w 2021: 17Verwachte k/w 2022: 13Koersverschil 12 maanden: +6%Koersverschil sinds jaarbegin: -1%Dividendrendement: 3,7%