Eén ding blijft als een paal boven water staan. Er volgt een hevige koersreactie op de bekendmaking van de kwartaalresultaten van de voedingsgigant. Een gigantische waardevermindering van 15,4 miljard dollar op de merkenportefeuille naast slechte resultaten zorgde vorig jaar bij de aankondiging van de vierdekwartaalcijfers van 2018 voor een 'zwarte vrijdag' met een koersduik van 27,5 procent. In de zomer van vorig jaar was het weer prijs met een dubbele koersval van -8,5 en -6 procent omdat de nieuwe topman, Miguel Patricio, geen samenhangende strategie kon voorleggen. In het najaar kende het aandeel de grootste dagstijging sinds februari 2017 (+13,4%) na de publicatie van de resultaten van het derde kwartaal. We hadden toen al gewaarschuwd voor te voorbarig optimisme en dat bleek bij de cijfers voor het laatste kwartaal van 2019. De koers ging terug naar af met -7,5 procent de dag zelf en -3 procent de dag nadien. CEO Patricio moest toegeven dat "de turnaround tijd zou vergen, maar dat hij hoopte dit jaar vooruitgang te boeken". Maar er was sprake van een verdere organische (zonder overnames en desinvesteringen) omzetdaling met 2,2 procent tot 6,54 miljard dollar. Dat was ook licht onder de analistenconsensus van 6,60 miljard dollar. De aangepaste bedrijfskasstroom (ebitda) zakte met 6,6 procent van 1,67 naar 1,56 miljard dollar (23,9% organische ebitda-marge) terwijl de analisten rekening hielden met een daling tot 1,55 miljard dollar. De markt was ook niet opgezet met het feit dat er opnieuw waardeverminderingen waren. Het ging om 666 miljoen dollar. Net zoals enkele concurrenten trok Kraft Heinz de prijzen van een aantal producten op, terwijl voorganger Bernard Hees de prijzen liet zakken om de organische omzetgroei te bewaren. De aangepaste winst per aandeel bedroeg 72 dollarcent per aandeel. 14,3 procent minder dan de 84 dollarcent per aandeel in het vierde kwartaal van 2018, maar wel boven de analistenconsensus van 0,68 dollar per aandeel.De twee prestigieuze aandeelhouders (Berkshire Hathaway van Warren Buffett en 3G Global Food Holding van de Braziliaanse aandeelhouders van onder meer AB InBev) zullen met gemengde gevoelens naar de cijfers hebben gekeken, maar ze behouden het vertrouwen in de nieuwe CEO van de fusiegroep. Voor het eerste kwartaal van dit jaar verwachten analisten gemiddeld een omzetdaling van 5 procent (van 6 naar 5,7 miljard dollar) en een winstdaling per aandeel van 25 procent (van 66 naar 50 dollarcent). Opvallend is de grote scepsis omtrent een mogelijk winstherstel in de periode 2020-2022. Een groot discussiepunt was de handhaving van het kwartaaldividend op 40 dollarcent per aandeel. Dat maakt van Kraft Heinz een zeer aantrekkelijk dividendaandeel, maar analisten zijn voorstander van een stevige dividendverlaging wegens de dreigende verlaging van de kredietwaardigheid tot junk bonds. Het kleinere ratingbureau Fitchheeft dat al gedaan.ConclusieHet algemene besluit van de analisten was dat Kraft Heinz Company nog niet uit de zorgen is. Dat is ook niet abnormaal. We hadden liever een andere koersreactie gezien. Anderzijds grijpen we de kans om onze positie uit te breiden, met een langer tijdperspectief. Want het aandeel van Kraft Heinz is goedkoop voor een voedingsgigant met een notering onder de boekwaarde (0,65 keer) en tegen een zeer redelijke 11,5 keer de verwachte winst voor 2020. We houden onze positie relatief beperkt wegens het bovengemiddelde risico van de hoge schuldpositie.Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 26,88 dollarTicker: KHC USISIN-code: US500751064Markt: NasdaqBeurskapitalisatie: 32,8 miljard dollarK/w 2019: 9Verwachte k/w 2020: 11,5Koersverschil 12 maanden: -40%Koersverschil sinds jaarbegin: -16%Dividendrendement: 5,9%