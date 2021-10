We hanteren voor 7C Solarparken een voorzichtig koersdoel van 4,2 euro tegen eind 2022.

Na enkele jaren van bovengemiddelde zonneschijn had de Belgische uitbater van zonnepanelen- of PV-parken 7C Solarparken dit jaar al af te rekenen met uitzonderlijk sombere weersomstandigheden. Januari, mei, juli en augustus bleven ruim 10 procent onder het langetermijngemiddelde. In de eerste jaarhelft strandde het PV-productierendement op 509,6 kilowattuur per kilowattpiek, 3 procent onder het langetermijngemiddelde en liefst 10,4 procent onder het cijfer van 2020. Na de zeer slechte maanden juli en augustus is de achterstand opgelopen tot respectievelijk 6 en 11 procent.Desondanks steeg de groepsproductie in de eerste jaarhelft met 23,2 procent, tot 144,7 gigawattuur, dankzij een toename van de productiecapaciteit met 41 procent tot 274,5 megawattpiek. In 2020 steeg het groepsvermogen met een bovengemiddelde 66 megawattpiek, tot 256 megawattpiek op 31 december 2020. De komende jaren zou het nieuwe jaargemiddelde 50 megawattpiek extra bedragen, maar dit jaar wordt het opnieuw fors meer. Op 30 juni stond de teller al op 45 megawattpiek, tot 301 megawattpiek. Tegen eind 2021 mikt 7C op 335 megawattpiek, ruim boven het doel van 295 megawattpiek. De snellere groei is te danken aan het feit dat de groep in Duitsland meer dan voorheen mikt op grotere projecten, en aan het betreden van de Belgische markt als tweede thuismarkt door de overname eind 2020 van de Belgische projectontwikkelaar en beheerder van PV-parken EnerVest Belgium. De gemiddelde PV-capaciteit die in de eerste jaarhelft bijdroeg aan de productie, steeg met 41 procent tot 274,5 megawattpiek. De gemiddelde terugleververgoeding (feed-in-tariff of FIT) zakte met 10,5 procent, naar 195,3 euro per megawattuur, door het stijgende belang van recent gebouwde parken die een lagere vergoeding genieten.Dat leverde een toename van de groepsomzet met 7,9 procent op, tot 28,8 miljoen euro. De bedrijfskasstroom (ebitda) steeg met 8,5 procent, tot 25,5 miljoen euro. De nettokasstroom per aandeel daalde van 0,34 naar 0,30 euro door het toegenomen aantal uitstaande aandelen (van 61,4 miljoen naar 69,3 miljoen). Daarmee scoorde 7C ruim boven de analistenconsensus van 27,5 miljoen euro omzet, een ebitda van 22,7 miljoen en een nettokasstroom van 0,27 euro per aandeel. De verhouding van het eigen vermogen tegenover de totale balans steeg tegenover eind 2020 met 140 basispunten naar een zeer sterke 36,7 procent. De nettoschuld steeg met 6,3 miljoen euro tot 181 miljoen.Ondanks de abnormaal lage hoeveelheid zonneschijn bevestigde 7C de jaarverwachting van een nettokasstroom per aandeel van 0,50 euro, terwijl de verwachte ebitda werd opgetrokken van 42,5 miljoen euro naar 44,4 miljoen. 7C geeft in november een strategie-update. Daarbij gaat aandacht naar de fors gestegen marktprijs. Die creëert strategisch opties om extra omzet te genereren op het gedeelte van de PV-parken (70 megawattpiek) die een FIT-tarief genieten dat lager ligt dan de marktprijs. Op basis van de sneller dan vooropgestelde groei is het de ambitie om tegen eind 2023 te groeien naar een eigen capaciteit van 400 megawattpiek vervroegd naar eind 2022. Om dat groeitraject te financieren, is 35 miljoen euro extra eigen vermogen nodig. Daarvan haalde 7C in augustus 25,8 miljoen euro bruto op met de uitgifte van 6,9 miljoen nieuwe aandelen (10% extra) tegen 3,72 euro per aandeel. We verkochten in januari, na de forse tussenspurt van het aandeel eind 2020, 250 aandelen tegen 4,6 euro per aandeel. De terugval sindsdien is ruim voldoende voor een koopadvies (rating 1A) en een kooporder, om de verkochte stukken terug te kopen. Bij normale weersomstandigheden kan de nettokasstroom per aandeel in 2023 opschuiven naar 0,6 euro. Tegen een minimale waardering van 7 keer de nettokasstroom per aandeel hanteren we een voorzichtig koersdoel van 4,2 euro tegen eind 2022.Advies: koopwaardigRisico: laagRating:1AKoers: 3,68 euroTicker: HRPK GYISIN-code: DE000A11QW68Markt: FrankfurtBeurskapitalisatie: 281 miljoen euroK/w 2020: 46Verwachte k/w 2021: 45,5 Koersverschil 12 maanden: +4%Koersverschil sinds jaarbegin: -20%Dividendrendement: 3,0%