We vinden de koersafstraffing bij Ageas overdreven.

Het aandeel van de Belgische verzekeraar Ageas begon 2021 sterk, maar staat sinds begin juni onder druk. De markt reageerde lauw op het nochtans ambitieuze strategische plan voor de periode 2022 tot 2024: Impact24. Dat plan bouwt voor toekomstige groei voort op de strategische keuzes uit het verleden, en wil met de solide activiteiten in Europa en Azië marktaandeel winnen. Daarnaast ziet Ageas groeikansen in activiteiten in gezondheidszorg, bescherming, digitale platforms en herverzekeringen.

...

Het aandeel van de Belgische verzekeraar Ageas begon 2021 sterk, maar staat sinds begin juni onder druk. De markt reageerde lauw op het nochtans ambitieuze strategische plan voor de periode 2022 tot 2024: Impact24. Dat plan bouwt voor toekomstige groei voort op de strategische keuzes uit het verleden, en wil met de solide activiteiten in Europa en Azië marktaandeel winnen. Daarnaast ziet Ageas groeikansen in activiteiten in gezondheidszorg, bescherming, digitale platforms en herverzekeringen.Meer dan vroeger ligt de klemtoon op overnames: in bestaande markten, in een vierde kernmarkt in Europa, en in Azië (exclusief China), bij voorkeur in niet-levensverzekeringen, gezondheid en bescherming. Dat daardoor de kans op een jaarlijks inkoopprogramma van eigen aandelen kleiner is, ontgoochelde sommige analisten. De praktijk zal uitwijzen in welke mate de nieuwe topman, Hans De Cuyper, minder strikte overnamecriteria zal hanteren dan zijn voorganger. In lijn met het huidige strategische plan start vanaf 1 september een nieuw inkoopprogramma voor 150 miljoen euro, tegen de huidige koers goed voor 1,8 procent van de uitstaande aandelen. De komende drie jaar moet de winst per aandeel gemiddeld met 6 à 8 procent stijgen (5 à 7% in het vorige plan), op basis van een winstdoelstelling van 1,1 à 1,2 miljard euro tegen 2024. In die periode zal Ageas 1,5 à 1,8 miljard euro aan dividenden uitkeren, goed voor een geschat rendement van 6 à 8 procent. Het aandeel van Azië in de nettowinst moet stijgen van 40 procent in 2021 naar 50 procent in 2024. Een tweede reden voor de terugval sinds begin juni zijn de mindere resultaten over het tweede kwartaal, vooral in combinatie met de zware overstromingen in juli in België. Ze dwongen de verzekeraar terug te grijpen naar de oorspronkelijke jaarwinstdoelstelling van 850 à 950 miljoen euro. Na het sterke eerste kwartaal waren de verwachtingen opgetrokken tot 900 à 950 miljoen euro. De kosten voor de overstromingen kunnen oplopen tot 400 miljoen euro, en zullen het nettoresultaat in het derde kwartaal met 55 miljoen drukken. In het tweede kwartaal daalde de nettowinst met 67 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Met 111 miljoen euro bleef ze onder de gemiddelde analistenverwachting van 151 miljoen. De nettowinst bedroeg na zes maanden 407 miljoen euro, een daling met 49 procent tegenover vorig jaar. Toen bedroeg de nettowinst 791 miljoen euro, weliswaar inclusief een eenmalige meerwaarde van 332 miljoen op de terugkoop van achtergestelde kapitaaleffecten. Europa presteerde iets beter dan verwacht, maar in Azië viel het tweede kwartaal tegen door rentedalingen in China en kapitaalverliezen in de Aziatische levensverzekeringen. Het aandeel noteert na de daling tegen een aantrekkelijke 9,3 keer de verwachte nettowinst voor 2021 en tegen 0,7 keer de boekwaarde. We vinden de koersafstraffing overdreven en plaatsen een order om onze positie in de voorbeeldportefeuille te verstevigen (rating 1B). Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 43,18 euroTicker: AGSN BBISIN-code: BE0974264930Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 8,2 miljard euroK/w 2020: 7Verwachte k/w 2021: 9Koersverschil 12 maanden: +16%Koersverschil sinds jaarbegin: -3%Dividendrendement: 6,1%