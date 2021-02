Na een sterke periode tussen maart en juli verloor het aandeel de jongste zes maanden nagenoeg de volledige opgebouwde voorsprong tegenover de grootste drie sectorgenoten.

Na tien jaren van groei moest het Canadese edelmetalenroyalty- en streamingbedrijf Sandstorm Gold Royalties in 2020 een stap terugzetten. Dat was een gevolg van de covid-19-gedreven productieonderbrekingen, die vooral in het tweede en derde kwartaal de productie hinderde. In het vierde kwartaal realiseerden de Canadezen een verkochte hoeveelheid goudequivalent van 15.795 troy ounce, 2 procent minder dan in het vierde kwartaal van 2019 (16.113 troy ounce), maar wel een toename met 30,9 procent tegenover het derde kwartaal (12.069 troy ounce). Op jaarbasis strandde de verkoop op 52,176 troy ounce goudequivalent, een daling met 18,3 procent tegenover recordjaar 2019 (63.829 troy ounce). Toch realiseerden de Canadezen zowel in het vierde kwartaal als op jaarbasis een recordomzet en de hoogste operationele kasstroom ooit. Dat was een gevolg van de hogere edelmetalenprijzen. De gemiddelde goudprijs klom in het vierde kwartaal naar 1880 dollar per troy ounce, tegenover 1489 dollar per troy ounce in het vierde kwartaal van 2019 (+26,3%). Dat volstond voor een recordomzet in het vierde kwartaal van 29,7 miljoen dollar, een stijging met 24 procent tegenover 2019. De operationele kasstroom steeg met 26 procent tot 19,7 miljoen dollar en de nettowinst verdubbelde tot 10,5 miljoen. Op jaarbasis klom de gemiddelde gerealiseerde goudprijs van 1401 dollar per troy ounce in 2019 naar een recordcijfer van 1783 dollar (+27,3%). De jaaromzet steeg met 4 procent tot 93 miljoen dollar en de operationele kasstroom met 14,5 procent tot 65,6 miljoen. De nettowinst daalde van 16,4 naar 13,8 miljoen dollar (-15,8%). Het schuldenvrije Sandstorm beschikte eind december over 110 miljoen dollar cash en voor 60 miljoen aan niet-kerninvesteringen in andere mijnbouwbedrijven. Topman Nolan Watson ziet voor 2021 drie belangrijke elementen die de koers zullen ondersteunen. Ten eerste is er de geografisch gespreide portefeuille van 24 producerende activa die een voorspelbare kasstroom aanleveren. Voor 2021 mikt men op een verkoop tussen 52.000 en 62.000 troy ounce goudequivalent. Tegen het middelpunt van die vork en een gemiddelde goudprijs van 1800 dollar per troy ounce geeft dat een verwachte jaaromzet van 100 miljoen dollar en een verwachte operationele kasstroom van 75 miljoen. Een tweede element is de vooruitgang met het Turkse Hod Maden-project, waarin Sandstorm een 30 procentbelang heeft en een royalty van 2 procent op de netto-omzet. De markt negeert dat belang nagenoeg volledig, ondanks het feit dat na de opstart van de productie, voorzien vanaf eind 2023, de groepsverkoop nagenoeg zal verdubbelen (125.000 troy ounce goudequivalent verwacht in 2024). Dit jaar verwacht men de cruciale goedkeuring door de Turkse overheid van de milieu-impactstudie en de publicatie van de haalbaarheidsstudie in het tweede kwartaal. Een derde element zijn nieuwe overeenkomsten. Sandstorm verwacht tegen eind 2021 over 500 miljoen dollar liquiditeit te beschikken om nieuwe deals af te sluiten. Tegen eind 2021, begin 2022 wordt allicht een eerste bescheiden dividend uitgekeerd. Elke terugval van de koers zal worden gestut met een nieuwe inkoop van eigen aandelen. ConclusieNa een sterke periode tussen maart en juli verloor het aandeel van Sandstorm Gold de jongste zes maanden nagenoeg de volledige opgebouwde voorsprong tegenover de grootste sectorgenoten, Franco-Nevada, Wheaton Precious Metals en Royal Gold. Dat creëerde een uitstekend instapmoment voor de rustige belegger om in te spelen op stijgende edelmetalenprijzen de komende maanden en jaren. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 6,49 dollarTicker: SAND USISIN-code: CA80013R2063Markt: NYSEBeurskapitalisatie: 1,27 miljard dollarK/w 2020: 92Verwachte k/w 2021: 60Koersverschil 12 maanden: -9%Koersverschil sinds jaarbegin: -9,5%Dividendrendement: -