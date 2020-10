Tesla Motors splitste eind augustus zijn aandeel in vijven om het toegankelijker te maken voor private beleggers. Dat ging gepaard met een nominale recordkoers van meer dan 500 dollar (voor de plitsing was dat 2500 geweest). Maar de hausse kreeg geen vervolg en sindsdien is het aandeel met ongeveer 20 procent teruggevallen. Een verwachte opname in de S&P500 zat er in september niet in.

In het derde kwartaal presteerde Tesla opnieuw boven de verwachtingen. De omzet lag tussen juli en september met 8,77 miljard dollar bijna een half miljard dollar boven de consensusprognose. Dat was een vooruitgang met 45 procent op kwartaalbasis en 39 procent op jaarbasis. De autogerelateerde inkomsten bedroegen 7,61 miljard dollar. Daarnaast was er nog 581 miljoen dollar uit dienstverlening, en de energietak droeg 579 miljoen dollar bij. Het gaat om de installatie van zonnepanelen en de opslag van energie (Tesla PowerWall). Tesla maakte in het derde kwartaal iets meer dan 145.000 wagens, ongeveer de helft meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het aandeel van Model 3 in de groepsproductie blijft stijgen en bedraagt nu 88 procent. De oudere Model S en Model X boeren steeds verder achteruit. Het aantal leveringen bedroeg 140.000, 44 procent meer dan een jaar eerder. De eerdere doelstelling om dit jaar 500.000 auto's te leveren wordt wellicht niet gehaald omdat de productie van Model Y door kwaliteitsproblemen minder snel dan verwacht op gang komt. De fabriek in Fremont (Californië) heeft voor Model 3 en Model Y een productiecapaciteit van 500.000 eenheden op jaarbasis, en voor Model S en X 90.000. De fabriek in Shanghai kan jaarlijks 250.000 Models 3 en Y bouwen, maar voorlopig loopt enkel Model 3 er van de band. De fabrieken in Berlijn en Texas zijn in aanbouw en worden pas in de loop van volgend jaar operationeel.De brutomarge op groepsniveau klom naar 23,5 procent tegenover 18,9 procent vorig jaar. Tesla realiseerde een nettowinst van 331 miljoen dollar. Bij die winstgevendheid moet wel een belangrijke kanttekening worden geplaatst. In verschillende staten van de VS en in de Europese Unie worden autoconstructeurs beboet indien de gemiddelde uitstoot van hun wagens te hoog is. Constructeurs die te weinig elektrische en/of hybride wagens in het gamma hebben, riskeren hoge boetes. Om daaraan te ontsnappen, kunnen ze emissiekredieten kopen bij andere constructeurs. Tesla heeft een lucratieve handel in deze emissiekredieten opgezet. In de eerste jaarhelft was de volledige operationele winst afkomstig van de emissiekredieten. In het derde kwartaal ging het om 397 miljoen dollar of ruim drie kwart van de winst voor belastingen. Niets mis mee, maar het betekent dat de kernactiviteit van Tesla, de autoverkoop, nauwelijks winstgevend is. Bovendien zal deze inkomstenbron opdrogen zodra alle constructeurs hun gamma hebben aangepast. Na het tweede kwartaal had Tesla naar eigen zeggen voldoende geld in kas om de groeiplannen te financieren. Toch werd bijkomend 5 miljard dollar opgehaald, waardoor de cashpositie aandikte naar 14,5 miljard dollar. Met een schuld van 13,7 miljard dollar is de netto cashpositie dus licht positief. De operationele kasstroom bedroeg 2,4 miljard dollar en Tesla investeerde 1 miljard dollar, wat een vrije kasstroom van 1,4 miljard dollar opleverde. Dit is ruim drie keer meer dan in het tweede kwartaal. Die kasstroomgeneratie zal de komende kwartalen afnemen naarmate ook de kosten weer toenemen (hogere productie) en Tesla meer zal investeren.ConclusieTegen vijftien keer de verwachte omzet zit al heel veel toekomstige groei in de prijs van het aandeel verrekend. Daarnaast moeten bij de winstgevendheid en de kasstroomgeneratie een aantal kanttekeningen worden geplaatst. Tesla is met de huidige koers niet aantrekkelijk en daarom bevestigen we het negatieve advies. Advies: verkopenRisico: hoogRating: 3CKoers: 411,45 dollarMarkt: New York Stock ExchangeTicker: TSLA USISIN-code: US88160R1014Beurskapitalisatie: 390 miljard dollarK/w 2019: -Verwachte k/w 2020: 235Koersverschil 12 maanden: +528%Koersverschil sinds jaarbegin: +392%Dividendrendement: -