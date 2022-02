Die moet in de eerste plaats van de nieuwe fabrieken in Austin en Berlijn komen.

De productie en de omzet van Tesla lagen tussen oktober en december boven de verwachtingen. De fabrikant van elektrische voertuigen leverde in het vierde kwartaal 308.600 voertuigen. Dat was 70 procent meer dan een jaar eerder en 28 procent meer dan in het derde kwartaal. Dat bracht het totaal voor 2021 op 936.172, of 87 procent meer dan in 2020. De snelle groei kwam er door de hogere productiecapaciteit, waardoor de Model 3 overal ter wereld snel geleverd kon worden. De omzet steeg met 65 procent op jaarbasis naar 17,7 miljard dollar, boven de consensusprognose van 17,2 miljard. Het overgrote deel van de omzet (15,7 miljard dollar) kwam uit de verkoop van auto's. De opbrengst uit de verkoop van emissiekredieten lag met 314 miljoen dollar hoger dan een kwartaal eerder (279 miljoen), maar 22 procent onder het niveau van een jaar eerder. Energy & Storage (zonnepanelen en thuisbatterijen) leverde 688 miljoen dollar op, de leasinginkomsten 628 miljoen dollar en de overige diensten zorgden voor de rest. De brutowinst kwam uit op 4,85 miljard dollar (+135%), goed voor een marge van 27,4 procent. De brutomarge op de verkoop van auto's lag daar met 29,2 procent (+0,4% op kwartaalbasis) nog iets boven. Over het boekjaar 2021 bedroeg de brutomarge op de auto-activiteiten 27 procent, een mooie vooruitgang tegenover de 21 procent van 2020. De operationele winst (ebit) verviervoudigde naar 2,6 miljard dollar, waarmee de marge op 14,7 procent uitkwam. Tesla moest wel 340 miljoen dollar extra belastingen betalen op de uitoefening van aandelenopties door topman Elon Musk. Dat had een impact van 2 procent op de ebit-marge en 30 dollarcent op de winst per aandeel. De groep verdiende netto 2,54 dollar per aandeel, boven de verwachte 2,46 dollar. Zonder de belasting wat dat 2,84 dollar geweest. Tesla verdiende over het volledige boekjaar 6,78 dollar per aandeel. Het bedrijf maakt zich sterk dat het op langere termijn een groei van minstens 50 procent per jaar kan realiseren.Tesla rekent daarvoor op een uitbreiding van de productiecapaciteit. Die moet in de eerste plaats van de nieuwe fabrieken in Austin en Berlijn komen. Dit jaar wordt veel verwacht van de Model Y, die zolang de twee nieuwe fabrieken niet operationeel zijn uit Fremont en Sjanghai zal komen. Tesla zal dit jaar geen nieuwe modellen lanceren. Dat betekent dat de eerder aangekondigde Semi, Cybertruck en Roadster ten vroegste in 2023 op de markt zullen komen. Musk wil met de Optimus-robot (op termijn de schaarste aan arbeidskrachten in productieomgevingen aanpakken. Volgens de topman is die markt groter dan die voor elektrische voertuigen. De vrije kasstroom lag met 2,78 miljard dollar bijna de helft hoger dan een jaar eerder. Dat was te danken aan de forse stijging van het werkkapitaal, een gevolg van de hogere omzet. De cashpositie daalde met 9 procent op jaarbasis naar 17,6 miljard dollar. Met een schuld van 6,9 miljard dollar blijft er een comfortabele nettocashpositie van 10,7 miljard dollar over, zodat Tesla voorlopig geen beroep zal moeten doen op de kapitaalmarkten.ConclusieTesla noteert een kwart onder de topkoers van november, maar toch is het aandeel lang niet goedkoop. Tegen 80 keer de ebitda, 12 keer de verwachte omzet van dit jaar en bijna 100 keer de verwachte winst kan Tesla zich weinig misstappen veroorloven. Tegelijk is het haast onmogelijk om een groeivoet van 50 procent op jaarbasis lang vol te houden. Bij een oplopende rente daalt bovendien de waarde van de toekomstige kasstromen. Om die redenen handhaven we het verkoopadvies.Advies: verkopenRisico: hoogRating: 3CKoers: 936,72 dollarMarkt: New York Stock ExchangeTicker: TSLA USISIN-code: US88160R1014Beurskapitalisatie: 941 miljard dollarK/w 2021: 138Verwachte k/w 2022: 93Koersverschil 12 maanden: +1%Koersverschil sinds jaarbegin: -20%Dividendrendement: -