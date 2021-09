De bouw van de nieuwe fabrieken van de producent van elektrische wagens loopt vertraging op.

Tesla breidt zijn productiecapaciteit uit met de bouw van fabrieken in Duitsland (Berlijn) en Texas (Austin) en de uitbreiding van bestaande productiecentra in Sjanghai en Californië. Dat is nodig om de ambitie van een gemiddelde jaarlijkse volumegroei van 50 procent waar te maken. Het bedrijf van Elon Musk produceerde vorig jaar een half miljoen wagens. Tesla mikt voor 2021 op ongeveer 750.000 stuks. Die prognose werd na de eerste jaarhelft niet verhoogd, want de bouw van de nieuwe fabrieken loopt vertraging op. Aanvankelijk zouden de eerste wagens in het derde kwartaal van de band rollen, maar de coronapandemie en moeilijkheden bij het toekennen van milieuvergunningen hebben daar anders over beslist. Daardoor wordt de productiestart van de Tesla Semi e-truck naar volgend jaar uitgesteld. De elektrische pick-up Cybertruck staat wellicht hetzelfde lot te wachten. Over de Roadster is er nog geen duidelijkheid. Ook de chiptekorten spelen een rol in de vertragingen. De fabriek in Sjanghai bleef een week dicht door een tekort aan componenten.Op groepsniveau rolden er in het tweede kwartaal iets meer dan 206.000 wagens van de band tegenover 180.000 in het eerste kwartaal. Voor het lopende derde kwartaal bedraagt de consensusprognose 220.000 wagens. De gemiddelde verkoopprijs per wagen lag 2 procent lager dan een jaar eerder door het kleinere aandeel van de Model X en Model S die een update kregen, en het hogere aandeel van China in de omzet. China staat in voor 47 procent van de globale verkoop van elektrische wagens, voor Europa (42%) en de Verenigde Staten (11%). Een hogere productie en prijsverhogingen deden de omzet op jaarbasis met 98 procent toenemen naar bijna 12 miljard dollar. Het grootste deel daarvan was autogerelateerd (10,2 miljard dollar). Energy&Storage (zonnepanelen en thuisbatterijen) leverde 801 miljoen dollar op, leasing (332 miljoen) en diensten (951 miljoen) tekenden voor het saldo. De opbrengsten uit de verkoop van emissiekredieten daalden. Die bedroegen nog 354 miljoen dollar tegenover 518 miljoen in het eerste kwartaal. Op termijn zal die inkomstenbron grotendeels opdrogen wanneer de meeste constructeurs zelf elektrische wagens in hun gamma zullen opnemen. Ondanks de forse omzetstijging op jaarbasis daalden de operationele uitgaven (1,57 miljard dollar) licht. Daardoor steeg de winstgevendheid met een brutomarge van 24,1 procent tegenover 21 procent een jaar eerder. De marge op de verkoop van auto's steeg van 25,4 naar 28,4 procent. Netto bleef er 1,14 miljard dollar over tegenover 451 miljoen een jaar eerder. Tesla profiteerde ook van lagere rentelasten. De groep schreef wel 23 miljoen dollar af op de waarde van bitcoin in portefeuille. De vrije kasstroom lag met 619 miljoen dollar bijna de helft hoger dan een jaar eerder. Tesla betaalde 1,6 miljard dollar schulden terug, wat de langetermijnschuld deed afnemen naar 11,2 miljard dollar. De cashpositie daalde van 17,1 naar 16,2 miljard dollar. Op korte termijn moet Tesla geen beroep doen op de kapitaalmarkten.ConclusieDoor de oplopende rente daalt de actuele waarde van de toekomstige kasstromen. Dat is heel nadelig voor bedrijven als Tesla waarvan de waardering grotendeels gebaseerd is op de verwachting van hoge toekomstige kasstromen. Maar Tesla is ook een door sentiment gedreven aandeel met een grote fanbasis, en op korte termijn wegen investeringsstromen zwaarder dan waardering. Het aandeel is met een ondernemingswaarde van 15 keer de verwachte omzet van dit jaar bijzonder duur.Advies: verkopenRisico: hoogRating: 3CKoers: 777,56 dollarMarkt: New York Stock ExchangeTicker: TSLA USISIN-code: US88160R1014Beurskapitalisatie: 779 miljard dollarK/w 2020: 347Verwachte k/w 2021: 146Koersverschil 12 maanden: +89%Koersverschil sinds jaarbegin: +10%Dividendrendement: -