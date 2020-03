Toen Picanol in 2014 referentieaandeelhouder werd van Tessenderlo Group, fronsten heel wat analisten en investeerders de wenkbrauwen. Waar was de complementariteit? Maar sterke man Luc Tack wou net diversificatie om de cycliciteit die de weefmachinebusiness van de Picanol-groep kenmerkt, af te remmen. De resultaten van 2019 bewijzen het grote gelijk van de topman en referentieaandeelhouder.

Het valt extra hard op omdat 2019 het eerste jaar is dat Tessenderlo Group volledig wordt geconsolideerd in de Picanol-cijfers. Dat maakt een vergelijking met 2018 niet zo eenvoudig, bijvoorbeeld voor de waarde van voorraden. Maar zonder Tessenderlo zou de treurmars worden gespeeld voor de Picanol-cijfers. De omzet van de afdeling Machines & Technologie (het 'oude' Picanol) is met 28 procent teruggelopen (van 666,7 naar 478,4 miljoen euro), de gecorrigeerde bedrijfskasstroom met 60 procent (van 111 naar 44,4 miljoen euro) en de aangepaste bedrijfswinst met 68 procent (van 102 naar 33,1 miljoen euro). De onzekerheid door de aanslepende handelsoorlog tussen VS en China woog zwaar op de bestellingen. De cijfers lagen wel in lijn met de eerste jaarhelft (-26% omzet, -64% ebit). Picanol is en blijft 'the best in class' als wereldspeler in weefmachines (zowel de lucht- als de grijpertechnologie). Maar de textielindustrie en dus ook de weefmachinebusiness blijft een cyclisch verhaal. Zo bewees 2019 nog maar eens. Gelukkig kwam 78,5 procent van de omzet vorig jaar van Tessenderlo Group, gespreid over de divisies Agro, Bio-valorisatie, Industriële Oplossingen en de elektriciteitscentrale T-Power. Tegen constante wisselkoersen en zonder de impact van IFRS-16 (leasecontracten) steeg de omzet bij Tessenderlo Group met 5,6 procent en de aangepaste ebitda met 31,8 procent. De Agro-afdeling is de grootste en omvat hoofdzakelijk Tessenderlo Kerley, gespecialiseerd in meststoffen uit de afvalstromen van raffinaderijen. Maar de resultaten zijn daar eerder vlak. De afdelingen Bio-valorisatie (verwerking van slachtafval en gelatine) en Industriële Oplossingen (plastiek pijpsystemen en waterbehandeling) lieten een veel beter 2019 optekenen. Maar de sterkste procentuele bijdrage tot de groei van de ebitda vorig jaar werd geleverd door de gascentrale T-Power (51,2 miljoen euro), tegenover maar één kwartaal vorig jaar (13,5 miljoen euro) in 2018. Het gebrek aan schuldenafbouw bij de Tessenderlo Group was wel een minpunt. Door de hogere ebitda bij Tessenderlo bleef de daling van de ebitda op groepsniveau beperkt tot 3 procent (van 288,8 naar 279,9 miljoen euro). De nettowinst van Picanol Group zakte wel stevig (van 110,9 naar 41,7 miljoen euro of per aandeel van 6,3 naar 2,4 miljoen euro). De kaspositie bedroeg aan het einde van vorig jaar 290,3 miljoen euro of 16 euro per aandeel. Daarmee kunnen goedkoop Tessenderlo-aandelen worden bijgekocht, of biedt het coronavirus uitzicht op een bijkomende divisie?ConclusieNa een resem prima jaren was 2019 voor Picanol duidelijk een veel minder jaar. Gelukkig dat Tessenderlo Group volledig aan boord is om de schade te beperken. De vooruitzichten voor 2020 zouden zonder covid-19 positief zijn, maar blijven nu erg onzeker. Onder meer de productie in de fabriek van Ieper werd tijdelijk onderbroken. We handhaven het positieve advies (rating 1B), maar vanuit een meerjarenperspectief (post coronavirus). We liggen op de loer om onze positie eventueel te verstevigen tegen zeer aantrekkelijke prijzen.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 50,40 euroTicker: PIC BBISIN-code: BE0003807246Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 893 miljoen euroK/w 2019: 14Verwachte k/w 2020: 18Koersverschil 12 maanden: -28%Koersverschil sinds jaarbegin: -26%Dividendrendement: 0,4%