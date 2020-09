Wat hebben beleggers en analisten de wenkbrauwen gefronst toen Picanol in 2014 de referentie-aandeelhouder van Tessenderlo Group werd. De halfjaarresultaten bewijzen het strategische gelijk van topman Luc Tack.

Wat hebben beleggers en analisten de wenkbrauwen gefronst toen Picanol in 2014 de referentie-aandeelhouder van Tessenderlo Group werd. Ze zochten naar complementariteit, maar vonden die absoluut niet. Het was net het plan van sterke man Luc Tack om diversificatie te zoeken en zo het cyclische karakter van de weefmachinebusiness van Picanol te counteren. De halfjaarresultaten bewijzen het strategische gelijk van de topman en referentie-aandeelhouder. Sinds vorig jaar wordt Tessenderlo Group volledig geconsolideerd in de Picanol-cijfers. Het is duidelijk dat de cijfers van Picanol er zonder Tessenderlo helemaal niet fraai zouden hebben uitgezien. De omzet van de afdeling Machines & Technologie (het 'oude' Picanol) deelde mee in de klappen van de coronacrisis en viel met 24 procent terug, van 262,8 naar 200,6 miljoen euro. De gecorrigeerde bedrijfskasstroom (ebitda) maakte een duik van 52 procent (van 28,3 naar 13,5 miljoen euro) en de aangepaste bedrijfswinst (ebit) zelfs van 66 procent (van 22,8 naar 33,1 miljoen euro). Picanol is voluit blijven investeren om zijn leiderspositie voor de toekomst te bestendigen. Ook vorig jaar had de weefmachinebusiness al een zwak jaar door de oplopende handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. Als we uitgaan van vergelijkbare cijfers voor de tweede jaarhelft, betekent dat wel dat de omzet van het oude Picanol vanaf het piekniveau met zowat 40 procent is gezakt en de winst met 70 procent. De weefmachinebusiness blijft een heel cyclische activiteit, zelfs voor the best in class in de wereld, als topspeler in zowel de lucht- als de grijpertechnologie - Picanol produceerde de 100.000ste grijperweefmachine OptiMax-i in Ieper in de eerste jaarhelft.De diversificatie was dus een gelukkige keuze. In het eerste halfjaar kwam 82 procent van de omzet van Tessenderlo Group, gespreid over de divisies Agro, Bio-valorisatie, Industriële oplossingen en de elektriciteitscentrale T-Power. De Agro-afdeling is de grootste en omvat hoofdzakelijk Tessenderlo Kerley, gespecialiseerde meststoffen uit de afvalstromen van raffinaderijen. Daar steeg de omzet met 3 procent in de eerste zes maanden tot 362,2 miljoen euro. Als we geen rekening houden met de eenmalige voorraadafschrijving bij de initiële consolidatie van Tessenderlo Group, klom de aangepaste ebitda met 20 procent tot 84,5 miljoen euro. Dat het managementteam onder leiding van Luc Tack de jongste jaren niet heeft stilgezeten, zien we vooral bij de spectaculaire ommekeer in de prestaties van de afdeling Bio-Valorisatie (verwerking van slachtafval en gelatine). De combinatie van gunstige marktomstandigheden, maar vooral de vernieuwing van de fabrieken, de focus op producten met een hogere toegevoegde waarde en op meer betrouwbare klanten zorgden voor 8 procent meer omzet in de eerste jaarhelft, maar vooral voor een sprong van de aangepaste ebitda van 80 procent tot 45,3 miljoen euro. De divisie Industriële oplossingen (plastic pijpsystemen en waterbehandeling) toont een veel gemengder beeld door de negatieve impact van de coronacrisis: 8 procent omzetverlies in de eerste jaarhelft, maar wel een stabiele aangepaste ebitda op 24,8 miljoen euro. De gascentrale T-Power tot slot leverde een stabiele omzet van 34,6 miljoen euro, maar door efficiëntieverbeteringen steeg de aangepaste ebitda wel met 12 procent tot 27,4 miljoen euro. Opgeteld geeft dat een 4 procent lagere groepsomzet op 1,13 miljard euro, maar ook een toename van de aangepaste ebitda met 13 procent tot 195,5 miljoen euro en een winst van 36,6 miljoen euro (2,07 euro per aandeel). De kaspositie steeg verder naar 320 miljoen euro, of zo'n 18 euro per aandeel. Daarmee kunnen (goedkoop) Tessenderlo-aandelen worden bijgekocht. ConclusieNa enkele prima jaren beleeft de weefmachinebusiness een moeilijke periode zonder onmiddellijk uitzicht op beterschap. Gelukkig is Tessenderlo Group volledig aan boord om dat te compenseren. De bedrijfsleiding gaat uit van een hogere aangepaste bedrijfskasstroom (ebitda) voor 2020 dan voor 2019, zonder nieuwe coronagolven uiteraard. We handhaven het positieve advies (rating 1B), want de weefmachinebusiness zal ooit opnieuw schitteren. We liggen op de loer om onze positie te verstevigen tegen een zeer aantrekkelijke koers. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 53,80 euroTicker: PIC BBISIN-code: BE0003807246Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 952,3 miljoen euroK/w 2019: 22Verwachte k/w 2020: 17Koersverschil 12 maanden: -14%Koersverschil sinds jaarbegin: -22%Dividendrendement: 0,4%