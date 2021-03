De coronaschade valt mee voor Texaf. Alleen al door de vastgoedontwikkeling blijft het koerspotentieel van de holding op lange termijn intact.

Texaf, de holding die zich uitsluitend richt op de Democratische Republiek Congo, heeft vorig jaar de coronaschade kunnen beperken. Het grote Afrikaanse land, dat een gemiddeld veel jongere bevolking heeft, is minder getroffen dan de meeste Europese landen. De huurinkomsten van de vastgoedpoot (residentieel en kantoren) bedroegen vorig jaar 19,33 miljoen euro, in lijn met de 19,23 miljoen euro van 2019. De extra opbrengst van zes nieuwe villa's van het project Bois Nobles compenseerden het huurvacuüm door de tijdelijke sluiting van de grenzen tot 15 augustus en de leegstand in het vierde kwartaal. Carrigrès, een zandsteengroeve in Ki...

Texaf, de holding die zich uitsluitend richt op de Democratische Republiek Congo, heeft vorig jaar de coronaschade kunnen beperken. Het grote Afrikaanse land, dat een gemiddeld veel jongere bevolking heeft, is minder getroffen dan de meeste Europese landen. De huurinkomsten van de vastgoedpoot (residentieel en kantoren) bedroegen vorig jaar 19,33 miljoen euro, in lijn met de 19,23 miljoen euro van 2019. De extra opbrengst van zes nieuwe villa's van het project Bois Nobles compenseerden het huurvacuüm door de tijdelijke sluiting van de grenzen tot 15 augustus en de leegstand in het vierde kwartaal. Carrigrès, een zandsteengroeve in Kinshasa, haalde in 2020 een omzet van 2,56 miljoen euro, of 4 procent meer dan in 2019 (toen 2,46 miljoen euro).Texaf Digitaal is een nieuwe groeipool. Begin 2020 werd de digitale campus Silikin Campus geopend, die onderdak biedt aan de Kinshasa Digital Academy, die Congolese jongeren een intensieve opleiding in web- en mobiele ontwikkeling aanbiedt. Door de quarantainemaatregelen ging de campus wel tijdelijk dicht. Via de investering in het fonds Partech Africa heeft Texaf al in een aantal Afrikaanse start-ups geïnvesteerd. Texaf wil een sleutelrol spelen in de digitalisering van het grote land. Een potentieel megaproject van de groep, de ontwikkeling van 1500 woningen op een terrein van 87 hectare in Kinsukae buiten Kinshasa, heeft minder vooruitgang geboekt. Het management moet nog altijd beslissen over de fasering en financiering van het megaproject. De verkoop van een deel van het terrein zorgde in het boekjaar 2019 nog voor een fraaie nettowinst van 10,77 miljoen euro, of 3,04 euro per aandeel. Zo'n meerwaarde ontbrak vorig jaar, zodat het nettoresultaat uitkwam op 4,6 miljoen euro (1,28 euro per aandeel). Het is beter te kijken naar de evolutie van het recurrente bedrijfsresultaat (zonder eenmalige elementen): dat stabiliseert op 7,86 miljoen euro, tegenover 7,83 miljoen euro in 2019 (2,18 euro per aandeel). Dat blijft een stevige rebit-marge van 34 procent (recurrent bedrijfsresultaat tegenover omzet). De rebit van de vastgoedactiviteiten daalde lichtjes met 2,5 procent tot 9,06 miljoen euro. De tweede fase van het project Bois Nobles, bestaand uit drie gebouwen met 33 wooneenheden, zal vanaf april tot juni 2021 beschikbaar komen. De werf Petit-Pont werd zoals voorzien eind december opgeleverd en omvat ruim 3000 vierkante meter netto kantoorruimte. ConclusieDe portefeuillemaatschappij profileert zich al jarenlang als een dividendaandeel, en vooral als een stevige dividendgroeier. Vorig jaar kregen aandeelhouders de primeur van een keuzedividend. Die mogelijkheid biedt Texaf opnieuw aan voor het boekjaar 2020, met een dividend van 1,286 euro bruto per aandeel (+11%). Voor 2021 gaat het management uit van hogere resultaten. Alleen al door de vastgoedontwikkeling blijft het koerspotentieel op lange termijn intact (koopwaardig; rating 1B). Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 34,40 euroTicker: TEXF BBISIN-code: BE0974263924Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 123,8 miljoen euroK/w 2020: 16Verwachte k/w 2021: 13Koersverschil 12 maanden: +8%Koersverschil sinds jaarbegin: -11%Dividendrendement: 3,6%