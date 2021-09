Voor de komende zes tot twaalf maanden zien we minder koerspotentieel.

De holding focust uitsluitend op de Democratische Republiek Congo (DRC). Vorig jaar kon ze de schade van de pandemie beperken. Dankzij zijn jonge bevolking - twee derde is jonger dan 25 jaar, minder dan 3 procent is ouder dan 65 jaar - is het grote Afrikaanse land minder getroffen dan de meeste Europese landen. Maar de reisbeperkingen vertraagden in de eerste jaarhelft wel de komst van nieuwe residentiële huurders. De gemiddelde bezettingsgraad zakte van 98,2 procent in de eerste helft van 2020 naar 92,8 procent in dezelfde periode van dit jaar.

De holding focust uitsluitend op de Democratische Republiek Congo (DRC). Vorig jaar kon ze de schade van de pandemie beperken. Dankzij zijn jonge bevolking - twee derde is jonger dan 25 jaar, minder dan 3 procent is ouder dan 65 jaar - is het grote Afrikaanse land minder getroffen dan de meeste Europese landen. Maar de reisbeperkingen vertraagden in de eerste jaarhelft wel de komst van nieuwe residentiële huurders. De gemiddelde bezettingsgraad zakte van 98,2 procent in de eerste helft van 2020 naar 92,8 procent in dezelfde periode van dit jaar. Daarnaast ontstond vorig jaar brandschade aan een verhuurd magazijn en de aanpalende kantoren. Dat probleem zal pas in de tweede jaarhelft verholpen zijn. De afgelopen maanden is wel de tweede fase van het project Bois Nobles, drie gebouwen met 33 wooneenheden, in gebruik genomen. Vanaf 15 september is het nieuwe kantoorgebouw Petit-Pont volledig ingenomen. Globaal daalden de huurinkomsten uit de vastgoedpoot met 2 procent, van 9,80 naar 9,58 miljoen euro. Het recurrente bedrijfsresultaat(zonder eenmalige elementen) ging 10 procent lager, van 4,86 naar 4,37 miljoen. Desondanks kondigt Texaf de start van het grootste project uit zijn bestaan aan. Promenade des Artistes omvat 94 appartementen, die in de tweede helft van 2023 opgeleverd worden. Die investering van 18 miljoen euro zal vanaf dan 3 miljoen euro of 15 procent meer huurinkomsten opbrengen. Carrigrès, een zandsteengroeve in Kinshasa met voor nog minstens veertig jaar reserves, lag in het eerste kwartaal grotendeels stil door de moeilijkheid om wisselstukken te krijgen, maar kende een stevig herstel in het tweede kwartaal. De omzet ligt met 1,28 miljoen euro zelfs nog wat boven de 1,19 miljoen van de eerste helft van 2020. Texaf Digitaal is een nieuwe groeipool. Begin 2020 opende de digitale campus Silikin Campus, die onderdak biedt aan de Kinshasa Digital Academy. Die biedt Congolese jongeren een intensieve opleiding aan in web- en mobiele ontwikkeling. Met de investering in het fonds Partech Africa investeerde Texaf al in een aantal Afrikaanse start-ups. De holding wil een sleutelrol spelen in de digitalisering van het grote Centraal-Afrikaans land. Wel is er weinig vooruitgang in een potentieel megaproject van de groep: de promotie van 1500 woningen op de resterende 87 hectare buiten Kinshasa (Kinsuka).Het management moet nog altijd beslissen over de fasering en financiering van het megaproject (alleen of met partner(s), al dan niet in aparte vennootschap).Het recurrente bedrijfsresultaat bedroeg in het eerste halfjaar 3,87 miljoen euro, 15 procent minder dan de 4,54 miljoen euro van de eerste zes maanden van vorig jaar, of per aandeel van 1,26 naar 1,04 euro. Daardoor zakt de rebit-marge (recurrent bedrijfsresultaat/omzet) van 39 naar 33 procent. De rebit van de vastgoedactiviteiten daalde lichtjes (-2,5%) tot 9,06 miljoen euro. Het nettoresultaat komt uit op 3,11 miljoen euro, amper 1 procent onder de 3,15 miljoen van de eerste zes maanden van 2020.ConclusieVoor de tweede helft van 2021 gaat het management wel uit van een beter resultaat dan het eerste halfjaar. Het koerspotentieel op de langere termijn op basis van de vastgoedontwikkeling alleen blijft groot en intact. Maar voor de komende zes tot twaalf maanden zien we minder koerspotentieel, zodat we tijdelijk een adviesverlaging doorvoeren. Dat betekent ook dat we bekijken of we tijdelijk de positie in de voorbeeldportefeuille moeten heroverwegen. Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 34,10 euroTicker: TEXF BBISIN-code: BE0974263924Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 125,1 miljoen euroK/w 2020: 16Verwachte k/w 2021: 18Koersverschil 12 maanden: +3%Koersverschil sinds jaarbegin: -12%Dividendrendement: 3,7%