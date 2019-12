Texaf, de holding uitsluitend gericht op de Democratische Republiek Congo (DRC), zag de huurinkomsten van de vastgoedactiviteiten (op de eerste plaats de topsite in Kinshasa, Utexafrica) verder stijgen in het derde kwartaal.

De inkomsten bereikten 4,8 miljoen euro in de periode juli-september, of 12 procent meer dan in dezelfde periode van 2018. Met dank aan de extra huurinkomsten van de fase I van het project Bois Nobles, bestaande uit 36 wooneenheden (12 villa's en 24 appartementen), die allemaal verhuurd zijn ...