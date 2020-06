Dit zijn, in alfabetische volgorde, de tien favoriete aandelen voor de tweede helft van 2020 van Danny Reweghs, Directeur strategie Inside Beleggen.

Na een turbulent eerste halfjaar - eerst een diepe duik en dan een spectaculair herstel - door de covid-19-pandemie zit het beurspotentieel eerder in het vierde dan het derde kwartaal. Enkele favorieten mogen dus ook wat later en met een lage limiet worden gekocht. 1. AB InBev: de biergigant presteerde de jongste jaren veel minder dan de sector en dan de Bel-20-index. Waardoor het aandeel zelfs goedkoop werd tegenover sectorgenoten. Onlangs maakte het aandeel een stevige herstelbeweging. Wellicht kan er de komende weken nog goedkoper worden ingekocht.2. Adidas: het beste aandeel uit de Eurostoxx50-index van de voorbije decennia en kan dat de komende jaren blijven. Studies tonen aan dat interesse voor sportkleding levendig blijft. Elke noemenswaardige terugval kan een fraaie koopkans opleveren. 3. Barco: een van de schaarse techtoppers op Euronext Brussel. Het aandeel was te duur geworden, maar door de coronacrisis is de waardering weer een stuk aanvaardbaarder. Ook hier kan kopen op een terugval een uitstekende strategie zijn voor de komende jaren.4. First Majestic Silver: de zilvermijngroep heeft een beurswaarde van meer dan 1 miljard dollar, met de hoogste blootstelling aan de zilverpijs in 2020 (67%). De zilverprijs staat historisch spotgoedkoop. Dit is een stevige inhaalkandidaat.5. Euronav: daar waar de meeste bedrijven een stevige winstdaling moeten slikken in 2020, zal Euronav een geweldig jaar beleven dankzij een uitzonderlijk sterke eerste jaarhelft. De koers staat ver onder de waarde. Het aandeel mag ongeremd worden gekocht. Het geeft ook een bijzonder fraai dividendrendement. 6. Galapagos: de komende weken of maanden krijgt filgotinib normaal de goedkeuring voor commercialisatie voor de belangrijkste indicatie, reuma. Dat moet het aandeel over de recente dip heen brengen. Later dit jaar zijn er nog klinische resultaten voor artrose en weten we meer over de kansen op succes van middelen tegen longfibrose (IPF).7. IAMGold: de Canadese gouddelver kampt met operationele problemen. Daardoor is het aandeel tegen 0,5 keer de boekwaarde erg goedkoop en met flink wat herstelpotentieel. Het is een overnamekandidaat in de consolidatiebeweging in de goudmijnsector. 8. Oxurion: het Leuvense biotechaandeel blijft erg laag noteren ondanks enkele recente beloftevolle klinische studieresultaten. Het aandeel is aan herontdekking toe in de tweede jaarhelft. Het is wel voor de actieve, risicobewuste belegger.9. Sandstorm Gold: de markt onderschat volgens ons het groeipotentieel van het Canadese goudroyalty- en streamingbedrijf Sandstorm Gold, zeker na de indrukwekkende boorresultaten van het Hod-Maiden-project in Turkije.10. Uranium Participation: een beursgenoteerd fonds, dat continu uranium koopt in de hoop later duurder te verkopen. De argumenten zijn legio om uit te gaan van een hogere uraniumprijs de komende jaren.