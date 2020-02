Ondanks zijn groeitraject blijft Sandstorm Gold lager gewaardeerd dan andere royaltybedrijven.

Het Canadese edelmetalenroyalty- en streamingbedrijf Sandstorm Gold Royalties heeft in het voorbije decennium een indrukwekkend groeiparcours afgelegd. In het eerste productiejaar, 2010, leverden drie producerende activa 2322 troy ounce goudequivalent aan. Eind 2010 hadden de Canadezen royalty- of streamingovereenkomsten met vijf activa. Tegen 2015 was de jaarproductie al geklommen naar 45.146 troy ounce goudequivalent en het aantal activa in portefeuille naar 75. In 2018 bedroeg de productie 57.646 troy ounce goudequivalent en was het aantal activa gestegen naar 187, waarvan 20 producerende activa. De omzet steeg van 3,1 miljoen dollar in 2010 naar 73,2 miljoen in 2018. In 2019 hielpen 23 activa Sandstorm Gold aan het tiende jaar van productiegroei op rij. In het vierde kwartaal bedroeg de groepsproductie 16.113 troy ounce goudequivalent, een stijging met 13,6 procent tegenover het vierde kwartaal van 2018. Op jaarbasis klom de productie met 10,7 procent tot 63.829 troy ounce goudequivalent, aan de onderkant van de voorziene vork van 63.000 à 70.000 troy ounce goudequivalent. De groei is vooral te danken aan de opstart van de zilverstream met de Argentijnse Cerro Moro-mijn van Yamana Gold vanaf het tweede kwartaal. In combinatie met een gemiddeld 10,4 procent hogere goudprijs van 1401 dollar per troy ounce leverde dat een recordomzet op van 89,4 miljoen dollar (+22,1%). De operationele kasstroom klom 20,4 procent hoger, tot 57,3 miljoen, en de nettowinst verdrievoudigde bijna, tot 16,4 miljoen.Sinds de start van het aandeleninkoopprogramma in november 2018 zijn 10,9 miljoen aandelen (6% van het totaal) ingekocht tegen gemiddeld 5,13 Amerikaanse dollar. Het plan was 18,3 miljoen aandelen in te kopen, maar door de opgelopen beurskoers en het vooral het feit dat men niet meer wil betalen dan de geschatte intrinsieke waarde per aandeel (niet vrijgegeven, maar wellicht tussen 6 en 7 dollar), koopt Sandstorm Gold voorlopig geen extra aandelen meer in. Het zal in de tweede jaarhelft een nieuwe afweging maken. Veel zal ook afhangen van de mate waarin het bedrijf dit jaar nieuwe deals kan afronden. Sandstorm Gold zal tegen eind 2020 over 470 miljoen dollar beschikken, inclusief een in december met 75 miljoen verhoogde kredietfaciliteit van 300 miljoen. Topman Nolan Watson gaf aan vooral kansen te zien voor afnamedeals van edelmetalen als bijproduct van basismetaalmijnen. Dat zijn meestal grotere deals die tot nog toe boven het budget van de ambitieuze Canadezen lagen. In de marge van het jaarrapport kwam het positieve nieuws dat het aandeel op vrijdag 21 februari promoveert van de New York Stock Exchange American, een beurs voor kleinere beurskapitalisaties, naar de volwaardige New York Stock Exchange. Voor 2020 verwacht men een productie tussen 60.000 en 70.000 troy ounce goudequivalent, met nieuwe recordkwartalen in de tweede jaarhelft, na de opstart van de streamingovereenkomst op het Relief Canyon-project van Americas Gold. Op basis van het midden van de voorziene productievork en een goudprijs van 1500 dollar per troy ounce stijgt de verwachte omzet voor 2020 naar 97,5 miljoen dollar (+9%) en de operationele kasstroom naar 70 miljoen (+22%). Tegen 2023 mikt men onverminderd op een groepsproductie van 140.000 troy ounce goudequivalent, na de opstart eind 2022 van Hod Maden in Turkije. ConclusieHet aandeel van Sandstorm Gold reageerde positief op het jaarrapport. We blijven het aandeel koesteren op basis van de 10 à 40 procent goedkopere waardering tegenover de grotere royaltybedrijven. We verwachten in de tweede jaarhelft een bouwbeslissing omtrent Hod Maden. Dan zullen beleggers mogelijk waarde toekennen aan dit transformerende project voor Sandstorm Gold. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 7,22 dollarTicker: SAND USISIN-code: CA80013R2063Markt: NYSEBeurskapitalisatie: 1,29 miljard dollarK/w 2019: 140Verwachte k/w 2020: 61Koersverschil 12 maanden: +29%Koersverschil sinds jaarbegin: -4%Dividendrendement: -