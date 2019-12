We verwachten heel wat van 2020 en volgende jaren bij Texaf.

Het feit dat Texaf op Euronext Brussel als enige vennootschap gericht is op onze ex-kolonie, de Democratische Republiek Congo (DRC), schrikt de overgrote meerderheid van de beleggers af. Toch heeft de holding een fraai beursparcours afgelegd de voorbije tien tot twintig jaar. Haar hoofdactiviteit is de verhuur van vastgoed op de Utexafrica-site, een toplocatie in Kinshasa. De inkomsten stijgen er sinds jaar en dag omdat nieuwe projecten meteen verhuurd geraken. Daarnaast is er ook sinds vele jaren de exploitatie van Carrigrès,een zandsteengroeve in Kinshasa met nog voor minstens veertig jaar aan reserves. Een megaproject in ontwikkeling is de bouw voor verkoop van circa 1500 woningen op 104 hectare buiten Kinshasa, het Kinsuka-project.De nieuwe afdeling Texaf Di...