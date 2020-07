Barrick Gold komt relatief ongeschonden uit de coronacrisis. Het zwaartepunt van de productie zal wel in de tweede jaarhelft liggen. Er komt ruimte voor een hoger dividend of nieuwe overnames.

Barrick is de op één na grootste gouddelver ter wereld. De groep draaide een sterk eerste kwartaal, maar moest de eerdere productieprognoses voor het volledige boekjaar toch neerwaarts bijstellen. Dat had niets te maken met corona. De impact bleef beperkt tot de sluiting van de Veladero-mijn in Argentinië, die intussen weer operationeel is. Begin dit jaar verwachtte Barrick in 2020 4,8 tot 5,2 miljoen troy ounce goud te produceren. Dat werd verminderd naar 4,6 tot 5 miljoen. Barrick hield de verwachte productiekosten ongewijzigd op 920 tot 970 dollar, omdat de groep kan profiteren van een lagere olieprijs en gunstige wisselkoersevoluties.

...

Barrick is de op één na grootste gouddelver ter wereld. De groep draaide een sterk eerste kwartaal, maar moest de eerdere productieprognoses voor het volledige boekjaar toch neerwaarts bijstellen. Dat had niets te maken met corona. De impact bleef beperkt tot de sluiting van de Veladero-mijn in Argentinië, die intussen weer operationeel is. Begin dit jaar verwachtte Barrick in 2020 4,8 tot 5,2 miljoen troy ounce goud te produceren. Dat werd verminderd naar 4,6 tot 5 miljoen. Barrick hield de verwachte productiekosten ongewijzigd op 920 tot 970 dollar, omdat de groep kan profiteren van een lagere olieprijs en gunstige wisselkoersevoluties. De oorzaak van de lagere output bevindt zich in Papoea-Nieuw-Guinea, waar Barrick in een joint venture met het Chinese Zijin Mining de Porgera-mijn uitbaat. De overheid weigerde in april de licentie voor Porgera te verlengen. Een bemiddelingspoging leverde niets op, waardoor later deze maand een rechtszaak start. Intussen plaatste Barrick de mijn in onderhoudsmodus. Enkel de strikt noodzakelijke werkzaamheden gebeuren. Bovendien zwaaien de belastingautoriteiten van het land met een aanslag van 191 miljoen dollar op basis van taksaudits tussen 2006 en 2015. Barrick wordt er ook van beschuldigd de voorbije maanden voor 13 miljoen dollar goud en zilver illegaal te hebben geëxporteerd naar Australië, maar volgens het bedrijf gaat het om edelmetaal dat nog onder de oude licentie werd ontgonnen. Op korte termijn lijkt geen oplossing in zicht. De jaarproductie van Porgera werd eerder begroot op 240.000 tot 270.000 troy ounce of ongeveer 5 procent van de groepsproductie. Het conflict in Tanzania had wel een positieve uitkomst. Barrick moest wel 300 miljoen dollar betalen om een belastingdispuut te regelen en het verbod op de uitvoer van ertsen op te heffen. Maar voor het geografisch sterk gediversifieerde Barrick mag de impact niet worden overschat. In het eerste kwartaal waren er veel positieve elementen. Ondanks een tijdelijk lagere goudproductie van 1,25 miljoen troy ounce klom de omzet dankzij de hogere goudprijzen naar 2,7 miljard dollar tegenover 2,1 miljard dollar een jaar eerder. De aangepaste bedrijfswinst (ebitda) steeg naar 1,47 miljard dollar tegenover 1 miljard vorig jaar en boven de consensusprognose van 1,3 miljard. Financieel gaat het Barrick voor de wind. Eind vorig jaar verkocht het Massawa (Senegal) aan Teranga Gold voor 256 miljoen dollar cash en 20,7 miljoen aandelen van Teranga (11%). De koers is intussen ruim verdrievoudigd. Barrick realiseerde in het eerste kwartaal een vrije kasstroom van 438 miljoen dollar en slaagde erin de nettoschuld met 17 procent af te bouwen naar 1,85 miljard dollar of 0,3 keer de ebitda van de voorbije vier kwartalen. In het huidige tempo zal de nettoschuld tegen eind dit jaar onder 1 miljard dollar terugvallen. De kapitaaluitgaven zullen dit jaar aan de onderkant van de verwachte vork (1,6 tot 1,9 miljard dollar) uitkomen. Barrick geeft prioriteit aan de expansie van Cortez Deep, Goldrush en Pueblo Viejo.ConclusieBarrick Gold komt relatief ongeschonden uit de coronacrisis. Het zwaartepunt van de productie zal in de tweede jaarhelft liggen. De groepsschuld is bijna volledig afgebouwd en de oplopende goudprijs zorgt voor hogere kasstromen. Daardoor komt er ruimte voor een hoger dividend of nieuwe overnames. Geopolitieke problemen zijn inherent aan de sector en mogen de aandacht niet afleiden van de pijplijn die goed gevuld is. Barrick is nog altijd koopwaardig als basiswaarde in een goudportefeuille. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 26,73 dollarTicker: GOLD USISIN-code: CA0679011084Markt: New York Stock ExchangeBeurskapitalisatie: 47,7 miljard dollarK/w 2019: 11Verwachte k/w 2020: 32Koersverschil 12 maanden: +74%Koersverschil sinds jaarbegin: +44%Dividendrendement: 1%