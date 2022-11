Het aandeel Ageas incasseerde een tik door het tegengevallen derde kwartaal en de twijfel over de aandeelhouder Fosun.

Dat het derdekwartaalrapport van Ageas geen hoogvlieger zou worden, was al duidelijk na de winstwaarschuwing van 26 oktober. De Belgische verzekeraar gaf aan in het derde kwartaal eenmalige kosten van 175 miljoen euro te moeten boeken door afwaarderingen in Azië voor 125 miljoen euro, wegens de slechte evolutie van de Chinese financiële markten, en de hoge inflatie in het Verenigd Koninkrijk en Turkije. Zonder de herwaardering van de Relative Performance Notes of RPN(i) strandde de nettowinst in het derde kwartaal daardoor op 110,9 miljoen euro, tegenover 227,8 miljoen in het derde kwartaal van 2021. In Azië zakte de kwartaalwinst van 100,6 miljoen tot 5,4 miljoen euro. In België bedroeg de winstdaling 8 procent tot 89,1 miljoen euro, terwijl in de overige Europese landen de nettowinst halveerde tot 21 miljoen. De herverzekeringsactiviteiten boekten met 28,1 miljoen euro een fors hogere nettowinst (+95%). Ageas kondigde aan vanaf 2023 de herverzekeringsactiviteiten open te stellen voor derden. Na negen maanden is er op groepsniveau een winstdaling met 18 procent tot 566,9 miljoen euro. De nettowinst in België steeg met 16 procent tot 334,1 miljoen euro, terwijl de daling in de rest van Europa 18 procent bedroeg tot 115,8 miljoen euro en in Azië 45 procent tot 166,8 miljoen. Zonder de kapitaalverliezen en het effect van de Chinese discontovoet liep de nettowinst in Azië op van 345 miljoen vorig jaar tot 458 miljoen. Onderliggend blijft de prestatie goed. De brutopremie-inkomsten (aandeel Ageas) namen in het derde kwartaal met 16 procent toe tot 1,77 miljard euro, en na negen maanden met 10 procent tot 6,45 miljard euro. Op groepsniveau stabiliseerden de premie-inkomsten op 3,81 miljard euro en na negen maanden is er een toename met 3 procent tot 12,77 miljard. Het aandeel van de levensverzekeringen daarin bedroeg 8,83 miljard euro (+3%; -1% in derde kwartaal), en 3,94 miljard voor de niet-levensverzekeringen (+5%; +2% in derde kwartaal). Ook de andere operationele parameters scoorden goed. De combined-ratio, de verhouding tussen de kosten en de netto verdiende premies, verbeterde van een hoge 99,3 procent in het derde kwartaal van 2021 tot 93,6 procent. Na negen maanden bedraagt de ratio 94,4 procent.De marge op producten met een gegarandeerde rente (tak21) daalde van een uitzonderlijk hoge 117 tot 71 basispunten en na negen maanden van 96 tot 87 basispunten. De marge voor unit-linked-producten (tak23) verbeterde van 31 naar 39 basispunten en na negen maanden van 34 naar 39 basispunten. De solvabiliteit klom naar een sterke 225 procent tegenover 197 procent eind 2021.Een element dat op de koers woog, waren geruchten dat het Chinese conglomeraat Fosun, met 10 procent de grootste aandeelhouder van Ageas, omwille van schuldafbouw mogelijk belangen in de Europese financiële sector zou afbouwen. Er zouden voorlopig geen verkoopplannen zijn. Ageas verwacht op jaarbasis niet langer een nettowinst van minstens 1 miljard euro. De beoogde toename van het dividend met 9 procent werd wel bevestigd. In oktober werd een interim-dividend van 1,5 euro bruto per aandeel uitgekeerd.ConclusieHet aandeel incasseerde een tik door het tegengevallen derde kwartaal en de twijfel over Fosun. Onderliggend blijven de prestaties goed. Met een verwacht dividendrendement van 8 procent, een koers-winstverhouding van 7,6 en minder dan 0,9 keer de boekwaarde is de waardering aantrekkelijk. We zien de problemen in Azië als tijdelijk en mikken onverminderd op een aanzienlijk koersherstel de komende twaalf tot achttien maanden.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 37,69 euroTicker: AGSN BBISIN-code: BE0974264930Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 7,2 miljard euroK/w 2021: 8,3Verwachte k/w 2022: 7,6Koersverschil 12 maanden: -16,1%Koersverschil sinds jaarbegin: -18,7%Dividendrendement: 8,0%