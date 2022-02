De overname van Lundin Energy zal de productie nagenoeg verdubbelen.

De Noorse olie- en gasproducent heeft 2021 in schoonheid afgesloten. De eerste reden zijn de uitstekende resultaten over het vierde kwartaal, aangevuurd door de hoge olie- en gasprijzen. Die leverden Aker BP een recordkwartaal op met 1,85 miljard dollar omzet, ruim een verdubbeling tegenover het vierde kwartaal van 2020 (864 miljoen) en 18,3 procent meer dan in het derde kwartaal (1,56 miljard).

...

De Noorse olie- en gasproducent heeft 2021 in schoonheid afgesloten. De eerste reden zijn de uitstekende resultaten over het vierde kwartaal, aangevuurd door de hoge olie- en gasprijzen. Die leverden Aker BP een recordkwartaal op met 1,85 miljard dollar omzet, ruim een verdubbeling tegenover het vierde kwartaal van 2020 (864 miljoen) en 18,3 procent meer dan in het derde kwartaal (1,56 miljard). Het verkochte volume olie-equivalent daalde van 212.000 vaten in het vierde kwartaal van 2020 en 224.800 vaten in het derde kwartaal naar 205.100 vaten. De gemiddelde productie bedroeg in het vierde kwartaal 207.000 vaten olie-equivalent. Op jaarbasis was het gemiddelde 209.400 vaten, een lichte daling tegenover 2020 (210.700 vaten). Het lagere verkochte volume werd ruimschoots gecompenseerd door de gemiddelde olieprijs van 78,8 dollar per vat, 10,2 procent meer dan in het derde kwartaal en 78,3 procent meer dan in het vierde kwartaal van 2020. Nog meer uitgesproken was de evolutie van de gemiddelde gasprijs naar 169,5 dollar per vat olie-equivalent, een stijging met respectievelijk 85,7 en 433 procent. In het vierde kwartaal leverde gas 19,4 procent aan van het totale verkochte volume.De productiekostprijs steeg in het vierde kwartaal naar 10,1 dollar per vat olie-equivalent, een toename tegenover het derde kwartaal (9 dollar) als gevolg van lagere productie en hogere energieprijzen. Op jaarbasis is er een stijging van 8,3 dollar per vat olie-equivalent in 2020 naar 9,2 dollar. De bedrijfskasstroom (ebitda) klom tegenover het derde kwartaal met 24,7 procent tot 1,56 miljard dollar (623 miljoen in 2020). Op jaarbasis is er een ruime verdubbeling, van 2,13 miljard tot 4,54 miljard dollar. De nettowinst steeg in 2021 van 45 miljoen naar 851 miljoen, of 2,37 dollar per aandeel. De nettoschuld halveerde tot 1,74 miljard dollar, of een lage schuldgraad van 0,38 keer de ebitda van 2021. Er is dus ruimte om het kwartaaldividend vanaf het eerste kwartaal van 2022 met 14 procent te verhogen tot 47,5 dollarcent bruto per aandeel.De tweede reden voor het sterke slot van 2021 was de aankondiging op 22 december van de transformerende overname van de olie- en gasactiviteiten van het Zweedse Lundin Energy. Die zijn, net zoals bij Aker BP, geconcentreerd in de Noorse wateren. Het kroonjuweel van Lundin Energy is de participatie van 20 procent in het Johan Sverdrup-olie-en gasveld, vorig jaar goed voor 106.300 vaten olie-equivalent per dag. Aangevuld met belangen in Greater Edvard Grieg Area (73.000 vaten olie-equivalent per dag) en Alvheim Area (10.500 vaten) produceerde Lundin Energy in 2021 een daggemiddelde van 190.300 vaten olie-equivalent tegen een zeer aantrekkelijke productiekostprijs van 3,14 dollar per vat. De overname zal de dagproductie bijna verdubbelen tot circa 400.000 vaten olie-equivalent, en er zijn concrete plannen om tegen 2028 dagelijks minstens 525.000 vaten te produceren. Aker BP betaalt 2,22 miljard dollar in cash en geeft per Lundin Energy-aandeel 0,95 nieuwe uitstaande aandelen uit. De transactie wordt in juni of juli afgerond.ConclusieWe verkochten onlangs Aker BP. Ondanks de vrij pittige overnamevoorwaarden zijn we tevreden met de nieuwe kwantumsprong van de ambitieuze Noren. We verwachten de komende maanden koersdruk door een terugval van de olie- en gasprijzen, in combinatie met de overname. Niet alle Lundin Energy-aandeelhouders zullen Aker BP willen aanhouden. Voorlopig is het aandeel daarom te behouden. Bij een terugval richting 230 Noorse kronen verhogen we het advies.Advies: houden/afwachten Risico: gemiddeldRating: 2BKoers: 264,4 NOKTicker: AKERBP NOISIN-code: NO0010345853Markt: OsloBeurskapitalisatie: 95,1 miljard NOKK/w 2021: 12,5Verwachte k/w 2022: 10,5Koersverschil 12 maanden: +24%Koersverschil sinds jaarbegin: -3%Dividendrendement: 6,4%