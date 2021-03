De recente stijging van de langetermijnrente en de tijdelijke stagnatie van de winst zijn nadelig voor het aandeel. Ook dit jaar zal de winst onder druk staan.

De aandeelhouders van Elia hebben al betere tijden gekend. De koerspiek van 110 euro in mei vorig jaar maakte plaats voor een correctie tot 85 à 90 euro. De hoogspanningsnetbeheerder heeft amper last van de coronacrisis, maar als defensief aandeel krijgt Elia af te rekenen met een toenemende concurrentie van een stijgende risicovrije rente op Belgische overheidsobligaties. Elia biedt beleggers bij de huidige koers een winstrendement van 4 procent, terwijl de kopers van een overheidsobligatie tevreden moeten zijn met een rendement van ongeveer 0 procent. Het verschil van 4 procent pleit in het voordeel van Elia, zeker omdat de winst van Elia grotendeels gereguleerd is en dus een laag risicoprofiel heeft.Het aandeel ondervindt meer tegenwind van een stagnerende winst. In 2020 daalde de nettowinst die toewijsbaar is aan de aandeelhouders met 1,5 procent. De winst per aandeel daalde zelfs met 7 procent, wat een gevolg is van de kapitaalverhoging van vorig jaar. Ook dit jaar zal de winst wellicht dalen. Elia plakt daar geen concrete cijfers op, maar geeft mee dat het rendement op eigen vermogen dit jaar zal dalen tot 5,5 à 6,5 procent, tegenover 7,2 procent in 2020. Die daling is vooral te wijten aan tijdelijk hogere onderhoudskosten bij de Duitse dochter 50Hertz en is dus niet structureel. Het rendement op eigen vermogen zou bij 50Hertz volgend jaar dalen tot 8 à 9 procent, om vanaf 2022 in een vork van 9 tot 11 procent te belanden. Op langere termijn zorgt het regulerend kader ervoor dat de winst de stijging van de activabasis volgt. In België staan er voor de periode 2021-2025 voor 3,2 miljard euro investeringen op het programma, goed voor een gemiddelde stijging van de activa met 8 à 9 procent per jaar. 50Hertz moet daar niet voor onderdoen, want Elia investeert bij de oosterburen 4,7 miljard euro in dezelfde periode. De langetermijnperspectieven blijven gunstig omdat een uitgebouwd en performant hoogspanningsnet een cruciale schakel in de klimaatambities van Europa is.Bij de Belgische dochter Elia Transmission was het nieuwe tariefplan voor het eerst van toepassing, maar dat had per saldo weinig tot geen impact op de winst. 50Hertz kon wel een mooie stijging van de winst rapporteren dankzij de bredere activabasis, maar die stijging werd opgegeten door een verlies bij de niet-gereguleerde activiteiten op het niveau van de holding. Door een hertekening van de groepsstructuur ging een belangrijke fiscale aftrekpost verloren, wat het bedrijf 13 miljoen euro kostte. Daartegenover staat een verbetering van de operationele resultaten in België en Duitsland.De financiële schuld steeg scherp met 35 procent tot 7,6 miljard euro. Dat is deels te wijten aan het uitgebreide investeringsprogramma, maar ook aan een tijdelijke verhoging van het werkkapitaal bij 50Hertz. De schuldgraad van 1,8 keer het eigen vermogen is nog behapbaar voor een bedrijf met stabiele cashflows. Het dividend wordt lichtjes verhoogd tot 1,71 euro per aandeel.De recente stijging van de langetermijnrente en de tijdelijke stagnatie van de winst zijn nadelig voor het aandeel. Ook dit jaar zal de winst onder druk staan. De koers-winstverhouding van 25 levert een winstrendement van 4 procent en een dividendrendement van 1,9 procent, wat voldoende aantrekkelijk is ten opzichte van een risicovrije rente van 0 procent, vooral omdat de perspectieven op langere termijn gunstig blijven. We verhoogden in september het advies naar kopen bij een koers van 88 euro. We behouden het koopadvies.Advies: kopenRisico: laagRating: 1AKoers: 92,4Ticker: ELI:BBISIN-code: BE0003822393Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 6,25 miljard euroK/w 2020: 26Verwachte k/w 2021: 25Koersverschil 12 maanden: -4%Koersverschil dit jaar: -5%Dividendrendement: 1,9%